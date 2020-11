Semana derradeira terá de súplica de padrinhos à velha laçada de eleitores nas ruas de BH

Bruno Engler, candidato do PRTB à Prefeitura de BH: "Já fui citado diversas vezes nas lives do presidente (Jair Bolsonaro). Devo ser nesta semana também (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 27/10/20)



Faltam seis dias para as eleições municipais deste ano e, em Belo Horizonte, candidatos e candidatas à prefeitura se desdobram para tentar diminuir a distância indicada nas pesquisas de intenção de voto para o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que tenta novo mandato. Ele soma 65% da preferência, segundo a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha. Em meio à profusão de chapas que correm atrás do pessedista, está a de Bruno Engler (PRTB). Bolsonarista de primeira hora, o deputado ganhou fôlego com o anúncio das “lives eleitorais” do presidente da República, que irá à web fazer propaganda dos candidatos bem quistos por ele. Jair Bolsonaro (sem partido) não quer que os aliados nacionais sucumbam como o republicano Donald Trump, que amargou derrota na eleição dos Estados Unidos para o democrata Joe Biden.

Quarto colocado na corrida em BH, com 4%, Engler nutre esperanças de ser pauta da nova atração presidencial na internet. “Já fui citado diversas vezes nas lives do presidente. Devo ser nesta semana também”, projeta. Acima dele, estão João Vítor Xavier (Cidadania), que soma 7% das intenções de voto, e Áurea Carolina (Psol) — 5%.

João Vítor diz não desanimar ante a ampla vantagem de Kalil e percorre a cidade em busca de votos. “As pesquisas têm errado muito. Dilma estava eleita senadora e perdeu. Zema (governador Romeu Zema) estava fora do segundo turno e ganhou. Witzel (governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel) teve quatro vezes mais votos que o indicado pelas pesquisas”, afirma, citando a eleição de 2018.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a possibilidade de apontar lacunas na atual administração para conquistar o eleitorado, ele garante priorizar o debate. “Em meu horário eleitoral, o que tenho feito é apresentar propostas e ideias. Meu programa não está falando de ninguém, mas de mim e de minhas propostas”, diz. As inserções do deputado estadual, contudo, já fizeram menção ao prefeito de BH. Divergências em dados sobre as chuvas que assolaram BH no começo do ano fizeram o imbróglio entre os rivais parar na Justiça Eleitoral.

Com 2% da preferência do eleitorado, de acordo com as pesquisas, o petista Nilmário Miranda continua firme no propósito de recordar as administrações feitas pelo seu partido em BH. Além disso, pretende “gastar” solas de sapato pelas ruas do Centro. “Vamos conversar com lojistas, falando sobre o pacto que vamos patrocinar para recuperar o hipercentro”, sustenta. Conversas com frequentadores dos restaurantes populares também compõem a agenda, bem como caminhadas pelas periferias. Nesta semana derradeira, deputados estaduais e federais do partido, como André Quintão, Patrus Ananias e Rogério Correia, devem entrar “de cabeça” na campanha do ex-ministro de Lula.

Favorito na corrida pela Prefeitura da capital, Kalil tem promovido encontros com diversos setores da sociedade civil. Na TV, opta por mostrar os pontos de sua gestão que julga como positivos. A reportagem procurou a equipe da campanha para saber sobre os planos para a semana derradeira. Contudo, o staff dele, contudo, alegou que a equipe não fala sobre estratégias.





Pelotão do 1% quer crescer Grande parte dos rivais de Kalil tenta, sem sucesso, crescer na preferência popular. Extenso grupo de candidatos soma 1% das intenções de voto, mas aposta nos indecisos para ganhar força. Rodrigo Paiva (Novo) marcou caminhada ao lado do governador Romeu Zema para quinta-feira, na região da Cabana do Pai Tomás, na Zona Oeste de BH. No dia seguinte, nova agenda com o chefe do Executivo estadual pode ocorrer no centro. “Estamos com 34 equipes, cada uma com um dos candidatos a vereador, rodando toda a cidade. O belo-horizontino vai ter que acordar para as eleições. Estava muito morno, mas agora é a hora da decisão”, vislumbra.

Cabo Washington Xavier (PMB) e Luisa Barreto (PSDB) também vão às ruas em busca de apoio. “Vamos continuar nas ruas, dialogando e ouvindo as pessoas e mostrando a importância do voto. Vamos mostrar a importância de ter uma mulher, finalmente, na prefeitura”, comenta a tucana, em busca do voto em prol da representatividade feminina e, ainda, da confiança dos indecisos.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) deposita fichas em encontros segmentados. “Vamos nos reunir com educação, cultura, academias. Faremos várias reuniões durante a noite, além de lives ao fim do dia e caminhadas pela manhã e à tarde, nos centros comerciais e nas regionais”, explica. Representante do Patriota, Marcelo Souza e Silva tem esperança na internet. “Vamos intensificar as redes sociais e o contato pelo WhatsApp. A gente sabe que muitas pessoas começaram a se interessar por política agora, com a chegada da eleição”. Quem não pode ir ao corpo a corpo é Fabiano Cazeca (Pros). Infectado pelo novo coronavírus, ele está hospitalizado.





Sabatinas retomadas





Hoje, os Diários Associados retomam a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de BH. O entrevistado será Wanderson Rocha (PSTU). A programação seguirá com Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). Luisa Barreto encerra a série no dia 12.





Agenda dos candidatos





Compromissos de campanha na disputa pela Prefeitura de BH





» Alexandre Kalil (PSD)

Trabalho na PBH durante todo o dia, com atendimento à imprensa às 12h.





» Áurea Carolina (Psol)

Encontro com movimentos LGBTQIA+, sessão de fotos para veículo de imprensa e reunião com a coordenação de campanha.





» Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, reunião com empresários e visita ao Bairro Céu Azul.

À tarde, gravações.

À noite, jantar com líderes católicos.





» Cabo Washington Xavier (PMB)

Não informou os compromissos de campanha.





» Fabiano Cazeca (Pros)

Candidato segue internado em tratamento da COVID-19.





» João Vítor Xavier (Cidadania)

Agenda no Bairro Capitão Eduardo.

Depois, caminhadas nos bairros Padre Eustáquio e Jardim Montanhês.





» Lafayette Andrada (Republicanos)

Gravação de programa eleitoral.





» Luisa Barreto (PSDB)

Atos no Centro de BH e gravação de peça audiovisual.

À noite, reunião remota com correligionários.





» Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Não informou os compromissos de campanha.





» Marília Domingues (PCO)

Atividades partidárias internas.





» Nilmário Miranda (PT)

Não informou os compromissos de campanha.





» Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Além das atividades parlamentares, faz caminhada nos bairros Jardim Montanhês e Ouro Preto.

Mais tarde, visita à Feira dos Produtores, encontro com cooperativistas e debate virtual.





» Rodrigo Paiva (Novo)

Visita ao Hospital São Francisco, no Bairro Concórdia, e reuniões com a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte (Asmare) e com o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico.

Agendas na Cidade Administrativa, encontro remoto com representantes dos servidores municipais e, depois, evento ao lado de correligionários.





» Wadson Ribeiro (PCdoB)

Reuniões partidária e da coordenação de campanha.

No fim da tarde, faz caminhada no Bairro Boa Vista.





» Wanderson Rocha (PSTU)

Pela manhã, panfleta no Bairro Paulo VI. Entre o fim da tarde e o início da noite, será sabatinado pelos Diários Associados.