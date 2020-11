Candidatos intensificam compromissos na reta final da campanha em BH

Líder nas pesquisas, Alexandre Kalil é o principal alvo dos demais candidatos (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS - 30/10/20)







A uma semana da eleição municipal, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte intensificam os compromissos de campanha. Caminhadas e carreatas com alto-falantes podem ser realizadas até as 22h do próximo sábado, véspera da eleição. A propaganda no rádio e na TV termina na quinta-feira. Kalil, líder nas pesquisas com mais de 60% das intenções de voto, segue com reuniões pontuais com setores econômicos e sociais. Ele optou por limitar os compromissos da campanha em razão das atividades no Executivo. Áurea Carolina, que privilegiou eventos virtuais no decorrer da campanha, seguirá com atividades presenciais neste fim de semana. A candidata estimulou o impulsionamento de propaganda nas redes sociais nos últimos dias.





Bruno Engler (PRTB) segue com compromissos com lideranças religiosas. O candidato é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e busca apoio de setores conservadores. O objetivo é priorizar atividades diretas com os eleitores e inaugurou comitê de campanha ontem. O candidato do Pros, Fabiano Cazeca, testou positivo para a COVID-19 e está internado desde 31 de outubro. Ainda é incerto se Cazeca retomará as atividades nos próximos dias.





Segundo colocado nas pesquisas, João Vitor Xavier (Cidadania) vai intensificar o corpo a corpo com o eleitor nesta última semana. Caminhadas com lideranças e candidatos a vereador da coligação são as ações programadas para sábado e domingo. Lafayette Andrada, do Republicanos, tem realizado eventos com torcidas do Cruzeiro, numa tentativa de se contrapor a Kalil, que foi presidente do Atlético. Lafayette, que é deputado federal, se divide entre a atividade parlamentar (em sessões virtuais) e a campanha e não informou compromissos com eleitores no fim de semana.





A tucana Luisa Barreto mantém a linha adotada desde o início da campanha. Atividades presenciais em pontos da capital, chamados de “movimentos colaborativos”, e carreatas estão previstos na agenda deste fim de semana. Ela conta com a companhia do deputado estadual João Leite em alguns eventos. João Leite disputou o segundo turno com Kalil nas eleições municipais de 2016.





A candidata do PCO, Marília Domingues, continua em São Paulo se tratando de uma asma e, por fazer parte do grupo de risco para o coronavírus, segue em campanha com atividades virtuais. Nilmário Miranda (PT) intensificou a campanha nas redes sociais. Segundo dados da Biblioteca de Anúncios do Facebook, mais da metade dos gastos com impulsionamento de propaganda na rede foram realizados nos últimos sete dias.





O candidato do Novo, Rodrigo Paiva, combina intensa agenda de eventos presenciais e virtuais. Apoiado pelo governador Romeu Zema, Paiva busca setores econômicos e sociais do município para apresentar o programa de governo. Hoje, terá compromissos em seis bairros da capital, o que evidencia a intensificação da campanha nesta reta final. Wadson Ribeiro (PCdoB), está concentrado nas ações de rua com eleitores, como caminhadas com os candidatos e candidatas à Câmara Municipal. Passeatas por diversos pontos da capital estão previstas para hoje e amanhã.





Wanderson Rocha (PSTU) intensificará os compromissos com trabalhadores em portas de fábricas na próxima semana. O candidato tem optado por andar com a candidata a vereadora Vanessa Portugal, política conhecida da legenda na capital. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) também privilegiou a busca pelo apoio de religiosos. Neste fim de semana, a agenda do candidato prevê três eventos com lideranças do setor. Cabo Washington Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) não informaram os compromissos de campanha.





MAIOR ATENÇÃO À SAÚDE EM BH

Décimo candidato à Prefeitura de BH sabatinado pelos Diários Associados, Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) abordou, em entrevista à TV Alterosa, uma maior atenção para a saúde da capital mineira. O concorrente, que também é deputado estadual, falou em melhora geral das unidades de pronto-atendimento (UPAs) e até na construção de mais uma unidade. “Temos 10 mil pessoas na fila de espera para colocar aparelho auditivo. Temos um foco muito grande na reconstrução das unidades que estão debilitadas, vamos reformar várias unidades de centros de saúde. Vamos melhorar algumas UPAs. A UPA da Pampulha, nós vamos construir a nova UPA, isso é um sonho antigo nosso, e vamos melhorar nas outras regionais”, afirmou.