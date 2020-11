Candidatos à PBH expõem propostas para gerar emprego e renda

Debate dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Segundo Áurea Carolina (Psol), 95% dos postos de trabalho da cidade são gerados por pequenos comerciantes. Ela propõe a integração do setor às ferramentas tecnológicas para dar fôlego à área. A deputada federal projetou, ainda, a criação de renda básica para otimizar a geração de renda e a desburocratização dos processos para a abertura de negócios.





"Além de desburocratização, propomos uma renda solidária, para que haja dinamização econômica, garantindo que nenhuma família de Belo Horizonte receba menos de R$ 600 por mês", afirmou.









"É importante para as pessoas que perderam seus empregos, mas não sabem fazer outra coisa", explicou.





Wadson quer garantir empréstimos sem juros, de até R$ 3 mil, a trabalhadores informais. "Isso é importante pois os trabalhadores informais, muitas vezes, precisam de uma quantia para virar o mês ou a semana", sustentou.





A atração de indústrias está na mira de Luísa Barreto (PSDB), embora ela reconheça as limitações territoriais. A tucana pensa em articular, junto aos municípios da Região Metropolitana, formas de alocar fábricas em cidades vizinhas.





"O emprego criado em um município vizinho gera outros empregos e renda em Belo Horizonte e Contagem", argumentou, dizendo que BH deve "liderar" a busca pela instalação de indústrias em seu entorno.





Bruno Engler (PRTB) voltou a clamar pelo fim das medidas restritivas tomadas ante a pandemia. "Queremos, em Belo Horizonte, o comércio aberto, para que ele possa se reestruturar e gerar emprego".





Candidatos querem diálogo





Parte dos presentes ao debate teceu críticas ao prefeito Alexandre Kalil (PSD). O combate à pandemia foi citado, mas o Plano Diretor sancionado no ano passado também esteve em pauta.





"A construção civil estagnou. A aprovação do Plano Diretor foi de cima para baixo", falou Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), sugerindo pouca participação popular no processo.





Marcelo Souza e Silva, do Patriota, por seu turno, defendeu conversas com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador Romeu Zema (Novo) para, por exemplo, dar forma a obras de infraestrutura.





"Precisamos fazer, em Belo Horizonte, uma articulação para atrair recursos para áreas básicas, como saúde, educação e segurança".





Rodrigo Paiva (Novo) mencionou a necessidade de apoiar a indústria criativa, representada por setores como a cultura.





"Vou trazer a renda e unir a iniciativa privada, para que projetos culturais sejam autosustentaveis", vislumbrou.





Divergências sobre educação





Houve tempo, também, para discordâncias entre Lafayette Andrada (Republicanos) e Wanderson Rocha (PSTU). Bolsonarista, o deputado federal defendeu a implantação de escolas cívico-militares.





"As escolas militares, no Brasil todo, são sempre muito bem avaliadas. Atribuo isso, em certo aspecto, à questão da disciplina. Sem disciplina, não é possível passar o conteúdo. Precisamos, também, tornar o ensino algo prazeroso para alunos e professores", opinou.





Descontente com a fala do rival, Wanderson rebateu: "Escola não é quartel. Professor não é soldado. Cada um em sua competência", disse, cobrando investimento de verbas públicas no setor.





Ausente, João Vítor Xavier (Cidadania) alegou ter compromisso agendado anteriormente. Infectado pela COVID-19, Fabiano Cazeca (Pros) segue em tratamento medico. Além de Kalil, Nilmário Miranda (PT) e Marília Domingues (PCO) não justificaram as faltas.





Para impulsionar ade Belo Horizonte, candidatos a prefeito da capital mineira acreditam que, primeiro, é preciso driblar os efeitos financeiros impostos pela pandemia do novo coronavírus. Grande parte deles aponta o apoio a comerciantes e pequenos empreendedores como passo essencial. Nesta quinta-feira, dez postulantes ao Executivo municipal participaram depromovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (). O encontro tratou de formas para desenvolver a cidade em termos econômicos.