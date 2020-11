Com campanha voltada para legalização da maconha, candidato a vereador de BH tem vídeos censurados nas redes

Dário 504e20 (foto: Reprodução/Instagram) legalização da maconha em Belo Horizonte, o candidato a vereador Dário 504e20 teve seus anúncios retirados mais uma vez do Facebook e Instagram.



Os anúncios que foram bloqueados tratam de temas como a legalização da maconha em BH e no Brasil para fins medicinais.



Além disso, o candidato também aponta a guerra às drogas, encarceramento em massa e políticas de redução de danos. Entre as propostas dele, está a “Farmácia Viva do SUS”.





Campanha interrompida





Essa não é a primeira vez que Dário tem sua campanha interrompida. A cerca de duas semanas, o candidato teve sua conta no TikTok, aplicativo de vídeos curtos, retirada do ar. Ele foi proibido de fazer outras postagens.





Na mensagem enviada ao comitê de campanha, o Facebook afirma que o bloqueio se deu por violações de políticas da plataforma.





“Infelizmente, o Facebook está abusando de seu poder e impondo seus valores privados à sociedade brasileira. Não cabe a nenhuma empresa o papel de censurar o discurso de um candidato a vereador no Brasil. O Facebook é obrigado a respeitar as leis brasileiras. Censurar uma pauta política é crime eleitoral. Dizer a palavra maconha, usar símbolos e mostrar plantas cultivadas legalmente, são ações protegidas e reconhecidas na constituição”, defendeu Dário.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa