'É crime deixar criança fora da escola', diz João Vítor Xavier ao criticar gestão de BH durante a pandemia

Para João Vítor, alunos foram esquecidos durante a pandemia (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, João Vítor Xavier (Cidadania) criticou a atuação da atual gestão em meio à pandemia, principalmente no que se refere à educação. O também deputado estadual não consegue compreender o fechamento das escolas e as aulas remotas enquanto demais serviços, como bares e restaurantes, podem funcionar. Candidato ànasdeste ano,(Cidadania) criticou a atuação da atual gestão em meio à pandemia, principalmente no que se refere à educação. O também deputado estadual não consegue compreender o fechamento das escolas e as aulas remotas enquanto demais serviços, como bares e restaurantes, podem funcionar.





“Quero garantir aos pais às mães: as aulas vão voltar. Como prefeito de BH, retornarei a aula em nossa cidade. A partir de 1º de janeiro, tomada posse à noite, já estarei sentado com minha equipe para organizar o retorno da aula no ano que vem. É impensável a gente sentar na mesa do bar e não sentar na carteira da sala de aula. É impensável isso. Viviane Senna, uma das maiores educadoras do Brasil, no Instituto Ayrton Senna, fala que em qualquer guerra se salvar primeiro as crianças. E as crianças foram as mais abandonadas, esquecidas. Se pegar mundo afora, os países mais pobres do mundo, alguns deles, conseguiram de alguma maneira levar educação. Pelo rádio, internet, TV. Aqui em BH, não tivemos nada disso durante grande parte do tempo”, afirmou, em entrevista ao Estado de Minas.





João Vítor Xavier foi além nas críticas. Ele cita uma queda no ensino belo-horizontino ao citar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) como base e completa dizendo que “é um crime deixar criança fora da escola”.





“BH já colhe frutos amargos de uma educação que não está funcionando. No último Ideb, que é a prova que mede a qualidade de ensino e o aprendizado, percentualmente tivemos a pior variação de todas 26 capitais do Brasil, fora capital federal. Educação não é apenas o que vamos aprender, mas acima de tudo segurança social. Enquanto a menina, o menino, está em sala de aula, está protegido do crime, tráfico de drogas, da violência. Qual vai ser a evasão ano que vem? Quantos mil jovens não voltarão e ficarão a mercê da criminalidade, abuso infantil. Educação não é só o que a gente aprende, que é importante, mas é segurança social, proteção social para a criança. É um crime deixar criança fora da escola”, finalizou.