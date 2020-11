Candidato à Prefeitura de BH, João Vítor Xavier quer mudança total no Centro da cidade: 'Situação desesperadora'

João Vítor Xavier quer alterar o Centro, mas com auxílio às pessoas em situação de rua (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) João Vítor Xavier (Cidadania), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, considera que o Centro da capital mineira é a região do município com a maior necessidade de mudanças e atenção do poder público. O concorrente cita o tratamento das pessoas em situação de rua como um dos passos para “recuperar” o local. (Cidadania), candidato ànasdeste ano, considera que oda capital mineira é a região do município com a maior necessidade de mudanças e atenção do poder público. O concorrente cita o tratamento das pessoas em situação de rua como um dos passos para “recuperar” o local.





"Você tem problemas específicos no Centro e que são repetidos em regiões de BH. Considero a situação do Centro de BH desesperadora. Ou tomamos uma providência urgente, multi setorial, porque não vai resolver o problema do Centro com uma política específica", afirmou em entrevista ao Estado de Minas. "Temos desafios diferentes em todas as regiões, e todas as regiões têm seus problemas. Vou dar uma questão, por exemplo, que poucos belo-horizontinos que não são do Barreiro, pouco sabem, mas o Barreiro tem uma cracolândia. Tem na PPL, no IAPI, da Praça do Peixe, mas o Barreiro tem uma cracolândia."





O candidato alia as questões tributárias com o tratamento com a pessoa em situação de rua. Segundo números divulgados em maio deste ano pelo Governo Federal, somente no chamado “hipercentro” de BH, essa população chega a 9.114, segundo dados do CadÚnico.





“Tem que juntar isso tudo, atrair empresas, dar incentivo tributário, para recuperar prédios, galpões abandonados, e fazer uma mudança de conceito na região. Não digo, o que é comum nesse tipo de projeto, de limpeza étnica não, falo em acolher, tratar as pessoas, entender que cada um ali é um ser humano e precisa ser recuperado, tratado”, disse.





Por fim, João Vítor Xavier aborda a importância do tratamento com os comerciantes e a todos que atuam ou vivem no Centro. Segundo o candidato, que também é deputado estadual de Minas Gerais, a Prefeitura de BH é conivente com essa situação.





“E entender que temos milhares de pessoas que pagam seus IPTUs e que convivem com uma situação dentro de suas casas degradante. Conheço gente que fala que não consegue chegar em casa pois o cheiro de urina é insuportável, as pessoas fazem necessidades na porta da casa. Na hora que chega tem resto de cachimbo de crack na porta de casa, 3h da manhã tem um casal de moradores de rua fazendo sexo debaixo da janela. É comum para quem mora no Bonfim, no Carlos Prates, na Lagoinha, em toda aquela região."



"A prefeitura infelizmente nos últimos anos tem sido leniente com essa situação. Tive com Fernando Cabral, que foi secretário da Regional Centro-Sul. Ele me apresentou números de quando deixou a regional. Segundo ele, há oito anos. Se falava, naquela época, em 1.200 a 1.500 moradores de rua. Hoje, já falam em 9 mil e 12 mil, é absurdo”, completou.