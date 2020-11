Eleições 2020: como será o último fim de semana de campanha dos candidatos à PBH? Confira!

(foto: Paulo Miranda/Arte/D.A Press)

As campanhas dos candidatos àsde 2020 entram na reta final neste fim de semana. Em, a maioria dos postulantes a prefeito intensificará as atividades para cumprir o máximo possível de compromissos de e tentar reverter o favoritismo de(PSD), que, segundo pesquisas de intenção de voto, pode ser eleito em primeiro turno.

Algumas atividades de campanha, como caminhadas, carreatas e uso de alto-falantes, podem ser realizadas até às 22 horas do dia 14 de novembro, sábado véspera da eleição. A propaganda no rádio e TV se encerra na próxima quinta-feira (12).

Alexandre Kalil segue com reuniões pontuais com setores econômicos e sociais. O prefeito optou por limitar os compromissos da campanha em razão das atividades no executivo municipal. Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (5) mostra que o candidato à reeleição tem 65% das intenções de voto, o que lhe daria a vitória já em 15 de novembro.

Áurea Carolina, que privilegiou a realização de eventos virtuais no decorrer da campanha, seguirá com atividades presenciais neste fim de semana. A candidata do PSOL estimulou o impulsionamento de propaganda nas redes sociais nos últimos dias.

Bruno Engler, que concorre pelo PRTB, segue com compromissos com lideranças religiosas neste fim de semana. O candidato é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e busca apoio de setores conservadores. O concorrente também deve priorizar atividades diretas com os eleitores e inaugurou comitê de campanha nessa sexta-feira (6).

O candidato do Pros,, testou positivo para ae está internado desde a última sexta-feira (31). O quadro do candidato segue estável, e a campanha segue nas redes sociais. Ainda é incerto se Cazeca retomará as atividades nos próximos dias.

Segundo colocado nas pesquisas, João Vitor Xavier (Cidadania) vai intensificar o corpo-a-corpo com o eleitor nesta última semana. Caminhadas com lideranças e candidatos a vereador da coligação são as ações programadas para sábado e domingo.

Lafayette Andrada, do Republicanos, tem realizado eventos com torcidas do Cruzeiro, numa tentativa de se contrapor à figura de Kalil, que foi presidente do Atlético Mineiro. Lafayette, que é deputado federal, se divide entre a atividade parlamentar (em sessões virtuais) e a campanha e não informou compromissos com eleitores no fim de semana.

A tucana Luisa Barreto mantém a mesma linha adotada desde o início da campanha. Atividades presenciais em pontos das capitais, chamados de “movimentos colaborativos” e carreatas estão previstos na agenda deste fim de semana. A candidata do PSDB tem contado com a companhia do deputado estadual João Leite em alguns eventos. João Leite disputou o segundo turno com Kalil nas eleições municipais de 2016.

A candidata do PCO, Marília Domingues, continua em São Paulo se tratando de uma asma e, por fazer parte do grupo de risco para o coronavírus, segue em campanha com atividades virtuais. De acordo com nota do partido, “a candidata mantém-se ativa na organização das atividades militantes em Belo Horizonte, que estão nas ruas divulgando o programa partidário, visitando fábricas, fazendo mutirões, etc”.

Nilmário Miranda, candidato do PT, também intensificou as propagandas nas redes sociais. Segundo dados da Biblioteca de Anúncios do Facebook, mais da metade dos gastos com impulsionamento de propaganda na rede foram realizados nos últimos 7 dias. O ex-ministro dos Direitos Humanos tem participado de eventos de setores sociais. Neste sábado (7) fará presença em ato em defesa do SUS.

O candidato do partido Novo, Rodrigo Paiva, combina uma intensa agenda de eventos presenciais e virtuais. Apoiado pelo governador Romeu Zema, Paiva, que foi o terceiro colocado na disputa pelo Senado em 2018, tem buscado diferentes setores econômicos e sociais do município para apresentar o programa de governo. Neste sábado, o candidato terá compromissos em seis bairros da capital, o que evidencia a intensificação da campanha nesta reta final.

Wadson Ribeiro, que concorre pelo PCdoB, está concentrado nas ações de rua com eleitores, como caminhadas com os candidatos e candidatas à Câmara Municipal. Passeatas por diversos pontos da capital estão previstas para sábado (7) e domingo (8).

Wanderson Rocha, do PSTU, vai intensificar compromissos com trabalhadores em portas de fábricas na próxima semana. O candidato tem optado por andar com a candidata a vereadora Vanessa Portugal, política conhecida da legenda na capital.

O professor Wendel Mesquita (Solidariedade) também privilegiou a busca pelo apoio de religiosos. Neste fim de semana, agenda do candidato prevê três eventos com lideranças do setor.

Cabo Washington Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) não informaram os compromissos de campanha.

Confira a agenda dos candidatos à PBH neste sábado (07)

Alexandre Kalil (PSD): Não divulgou compromissos de campanha.

Áurea Carolina (Psol): Pela manhã, passeio de bicicleta pela Avenida do Contorno. À tarde, ato na Praça Sete.

Bruno Engler (PRTB): Ato no comitê pela manhã. À tarde, caminhada no Cabana. Logo após, culto na Igreja Batista da Lagoinha.

Cabo Washington Xavier (PMB): Não divulgou compromissos de campanha.

Fabiano Cazeca (Pros): O candidato não terá compromissos de campanha.

João Vitor Xavier (Cidadania): Pela manhã, caminhada com lideranças e apoiadores nos bairros Cabana e Vale do Jatobá. Logo depois, encontro com lideranças no Jardim Vitória II.

Lafayette Andrada (Republicanos): À tarde, gravação de programa eleitoral.

Luisa Barreto (PSDB): Pela manhã, caminhada no Mercado Central. À tarde, carreata no Barreiro.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Não divulgou compromissos de campanha.

Marília Domingues (PCO): Atividade virtual com juventude pela manhã. À tarde, agenda interna.

Nilmário Miranda (PT): No início da manhã, carreata no bairro Casa Branca. Logo depois, ato em defesa do SUS na Praça da Liberdade. À tarde, gravação de propaganda eleitoral e caminhada no Conjunto Granja de Freitas.

Rodrigo Paiva (Novo): Caminhada na Savassi pela manhã. Almoço no Lourdes. À tarde, atos nos bairros São Lucas, Cidade Jardim, Santo Agostinho e Buritis.

Wadson Ribeiro (PCdoB): No início da manhã, caminhada no bairro Santa Mônica. Logo depois, caminhada no Prado e no Mercado Central. À tarde, evento virtual e caminhada pelo bairro Aarão Reis.

Wanderson Rocha (PSTU): Pela manhã, atividade no Barreiro. À tarde, ato na Praça Sete e evento virtual.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Pela manhã, visita ao Mercado Central e encontro com lideranças religiosas. À tarde, ato no Comitê de Campanha e ato no bairro São Bernardo. À noite, festejo religioso.

Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





