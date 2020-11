Pitangui: Milton Nascimento acusa candidata a prefeita de violar direito autoral

A candidata a prefeita usou a canção em referência ao nome dele (foto: Reprodução Facebook)

O cantoremitiu nota de repúdio, acusando a candidata a prefeita de, região Centro-Oeste de Minas Gerais, a ex-deputada federal Maria Lúcia Cardoso (MDB) de usurpar dosda canção 'no uso da campanha. Na postagem, feita nas redes sociais, ele tratou o uso da música - também de autoria de, sem autorização, como 'manobra nojenta e vergonhosa'.

“É com extremaque viemos por meio deste comunicado denunciar e repudiar esse ato de violação da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) por parte da candidata do MDB.” Milton afirmou que medidasserão tomadas.

“Para que a candidata possa responder judicialmente sobre esse ato, já que se negou a resolver amigavelmente essa questão”, informou. O cantor ainda deixou o que chamou de 'alerta aos eleitores'. “Neste caso, a candidata Maria Lúcia Cardoso, antes mesmo de possivelmente ser eleita, já infringiu gravemente uma Lei Federal que visa proteger as criações intelectuais e seus autores, imagine então do que ela seria capaz depois de tomar posse, já com o poder, o diploma e, principalmente, a caneta de prefeita em suas mãos. Fica aqui a reflexão”, postou.



Vídeo retirado

A assessoria de comunicação da campanha da candidata disse que o vídeo foi retirado do ar a partir do primeiro contato da equipe do cantor. Afirmou que o uso da canção foi um 'equívoco' por falta de orientação da produção e que estranhou a publicação da nota, pois já foi iniciada a negociação entre os advogados dos dois lados para resolver a questão.

Leia a nota na íntegra do cantor:

"NOTA DE REPÚDIO

Com a chegada das eleições municipais de 2020, mais uma vez somos obrigados a ver candidatos usurpando os direitos do autor e usando a obra intelectual alheia em suas próprias campanhas. Desta vez, esse tipo de manobra (nojenta e vergonhosa) foi utilizada por MARIA LUCIA CARDOSO, candidata à Prefeitura de Pitangui (MG) pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A música em questão foi MARIA MARIA (Milton Nascimento e Fernando Brant), que a candidata usou sem a necessária autorização prévia por parte de seus autores. É com extrema indignação que viemos por meio deste comunicado denunciar e repudiar esse ato de violação da Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) por parte da candidata do MDB.

Já estão sendo tomadas (por parte de nossos advogados) medidas processuais cabíveis para que a candidata possa responder judicialmente sobre esse ato, já que se negou a resolver amigavelmente essa questão.

Sendo assim, vale a pena deixar aqui um alerta para que os eleitores fiquem cada vez mais atentos aos atos de seus candidatos.

Neste caso, a candidata MARIA LUCIA CARDOSO, antes mesmo de possivelmente ser eleita, já infringiu gravemente uma Lei Federal que visa proteger as criações intelectuais e seus autores, imagine então do que ela seria capaz depois de tomar posse, já com o poder, o diploma e, principalmente, a caneta de prefeita em suas mãos.

Fica aqui a reflexão."