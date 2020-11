Eleições municipais: eleitores podem treinar no simulador de votação do TRE

(foto: TRE/Reprodução) simulador, para as votações que vão eleger prefeitos e vereadores no próximo dia 15. As eleições municipais se aproximam e uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral vai permitir que os eleitores se preparem, por meio de um, para asque vão eleger prefeitos e vereadores no próximo dia 15.









Na opção 1º turno, a ferramenta apresenta a votação na mesma ordem em que ela acontecerá no dia 15 de novembro: primeiro para vereador, com cinco dígitos; depois, para prefeito, com dois dígitos. No treinamento para 2º turno, há o voto apenas para prefeito.





Cinco partidos disputam a eleição virtual: Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festa Populares e Partido do Folclore. Todos os partidos e candidatos são fictícios e os números não correspondem a agremiações partidárias reais.



Nas telas das duas votações, aparecerá a lista dos partidos acima da urna. Clicando em cada uma, o eleitor verá quem são os candidatos a vereador ou a prefeito e vice-prefeito.





Os números podem ser digitados pressionando as teclas da urna eletrônica virtual ou usando o teclado do computador. Após cada voto, a urna virtual emite um sinal sonoro curto e, logo após o bipe do voto para prefeito, um som mais longo, indicando o encerramento da votação, momento em que aparece a palavra FIM na tela, exatamente como acontece nas urnas eletrônicas de verdade.





No simulador, é possível habilitar o recurso de audiodescrição, que usa um sintetizador de voz para orientar o eleitor com deficiência visual sobre o uso da ferramenta e “lê” os números e nomes dos candidatos em que a pessoa está votando. Nas urnas eletrônicas reais, também há o recurso de sintetizador de voz.





Segundo o TRE, o simulador permite a quem já possui o título de eleitor a oportunidade de treinar para a votação deste ano. Para as crianças e adolescentes que ainda não podem votar, a ferramenta é um jeito didático e divertido de conhecer o processo eleitoral.