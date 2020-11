Eleição: veja a agenda dos candidatos à PBH nesta terça-feira (3)

Disputa eleitoral em BH tem 15 participantes (foto: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

A campanha está na reta final e esta terça-feira (2) vai ser intenso para a maioria dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Acompanhe:Sem compromissos de campanha nesta terça-feira.Pela tarde, gravação de programas eleitorais e, à noite, sabatina na Rádio Itatiaia.Sem compromissos de campanha nesta terça-feira.Candidato não informou compromissos nesta terça-feira.Infectado pela COVID-19, o candidato não terá atividades nesta terça-feira.Pela manhã, candidato fará gravação programa de TV e Rádio. À tarde, participará de uma reunião ordinária de plenário e uma reunião com a Câmara do Mercado Imobiliário.Pela manhã, terá reunião de coordenação. À tarde, debate com sindicato dos trabalhadores da Educação municipal.Pela manhã, entrevista e sabatina com o sindicato dos trabalhadores educação da municipal. À tarde, visita à Vilarinho, reunião com museologos e, depois, evento com candidata a vereadora.Pela manhã, participará de entrevista ao vivo para a rádio Band News FM. Á tarde, entrevista para a TV-ALMG.Candidato não informou compromissos para esta terça-feira.Pela manhã, concentração na porta da Vilma Alimentos. À tarde, fará caminhada ao lado de Luana, Patrus Ananias e Fernando Pimentel no Aglomerado da Serra.Pela manhã, candidato fará encontro com Lideranças religiosas e reunião com Presidente do CREA-MG. À tarde, estará no plenário da ALMG e fará caminhada regional nordeste. À noite, participará de entrevista e sabatina com o sindicato dos trabalhadores educação da municipal.Pela manhã, o candidato fará gravação de programas e visita ao Centro de Prevenção à Criminalidade do Jardim Guanabara. À tarde, ele será entrevistado para o Portal BHAZ e, posteriormente, participará de uma reunião com funcionários de escritório de advocacia com o candidato a vereador pelo Novo José Henrique. À noite, participará de uma live com profissionais de contabilidade de Minas Gerais e, por fim, terá um café Parlamentar com a Deputada Estadual Laura Serrano e a candidata a vereadora pelo Novo Marcela Ricardo.Pela manhã, fará gravação programa eleitoral. À tarde, fará gravação de entrevista para o site Culturaliza BH e, no fim da tarde, entrevista para o Portal Uai e jornal Estado de Minas. À noite, entrevista na TV Alterosa.Pela manhã, atividade de campanha com os trabalhadores da Santa Casa com a candidata a vereadora Vanessa Portugal e atividade de campanha junto aos trabalhadores de Venda Nova. À noite, reunião do diretório municipal do PSTU-BH.