Recurso é acolhido e Leandra Guedes poderá concorrer à Prefeitura de Ituiutaba

de Minas Gerais acatou o recurso da coligação Por Amor a Ituiutaba ede Leandra Guedes (Avante) para a prefeitura de, no Triângulo Mineiro. Na decisão, a questão da candidata seguir como assessora na Câmara Federal foi vista como não problemática para o pleito municipal.

A decisão do juiz relator Itelmar Raydan Evangelista levou em consideração jurisprudência no sentido de “não haver necessidade de desincompatibilização de servidor que exerce a função em outra localidade como é o caso da recorrente que labora em Brasília como assessora parlamentar de Deputado Federal. Dessa forma, foi ordenada a reforma da sentença inicial e deferimento do registro de candidatura de Leandra Guedes.