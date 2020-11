Candidato à prefeitura, João Vítor Xavier critica Plano Diretor de BH: 'Expulsa a riqueza, o emprego'

“O Plano Diretor de BH é muito ruim. Essa crítica compartilho também. Publicamente, claramente, de forma republicana, e não é de agora. Desde que foi votado me posicionei contra o plano. É ruim para a cidade, empobrece BH, expulsa a riqueza, o emprego. Visitei uma pessoa em Nova Lima, vi prédios construídos e contei 40 pessoas trabalhando. Empregos que poderiam estar sendo gerados aqui. São tributos, da construção ao IPTU, que poderiam ser gerados aqui. Não acredito que qualquer pessoa em sã consciência acha que o Centro é mais agradável do que a região de Nova Lima, que está crescendo com a riqueza expulsa de BH”, afirmou, em entrevista ao

João Vítor Xavier também se mostrou contra a outorga onerosa que consta no Plano Diretor de BH. Ela limita o coeficiente de construção em terrenos tendo em vista o lote em que pertence.

“Defendo que não tenhamos um ambiente hostil a quem empreende na cidade. BH é hostil, pois é impagável a outorga onerosa em BH, impagável o processo construtivo da cidade, porque é difícil aprovar um projeto, escuto diariamente de empreendedores, que demora um ano, um ano e meio, dois anos, para aprovar um projeto em BH. E normalmente você luta ali para a conta fechar tranquilamente, tamanho aperto da questão tributária, fiscal, em BH. Não podemos seguir sendo uma cidade inimiga do dinheiro. Dinheiro é parte importante da cidade”, completou.

Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, João Vítor Xavier (Cidadania) coloca a integração como ponto crucial para melhorar o transporte público da capital mineira. Nesta quarta-feira (4), o também deputado estadual foi o nono concorrente a ser sabatinado pelos Diários Associados (Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa).









Em entrevista à TV Alterosa na noite desta quarta, João Vítor frisou que a união para melhorar o transporte público de BH vai do campo municipal ao estadual. Segundo o candidato, a ideia é dialogar com os prefeitos da Região Metropolitana, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).





"É uma área que precisamos de diálogo. Tem que sentar com prefeitos das cidades vizinhas, conversar com governos do estadual e federal. Vou buscar ser um prefeito do diálogo, da conversa, com presidente Bolsonaro, governador Zema e prefeitos vizinhos", iniciou.





Em seguida, João Vítor Xavier deu o exemplo de uma moradora de uma cidade vizinha e que trabalha em BH. O candidato afirmou que, com tamanha unidade, é possível reduzir o preço da passagem dos preços de ônibus da capital, por exemplo, que atualmente é R$ 4,50.





"Uma pessoa, que acorda de manhã em Betim, a Dona Maria, e trabalha na área hospitalar de BH, pega um ônibus de Betim a Contagem. Desce no Eldorado, pega um metrô até a Praça da Estação, e de lá um ônibus suplementar ao seu hospital. Pegou ônibus intermunicipal, que é responsabilidade do estado; um metrô, federal;e o ônibus da prefeitura ou do consórcio. Se você não sentar à mesa para conversar, você não consegue integrar o transporte. Só com isso você consegue cobrar uma passagem mais justa e dar serviço melhor. O povo de BH paga a segunda passagem mais cara, paga um para metrô e ônibus, e o serviço é ruim", completou o candidato.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu em 2 de outubro, na sede dos Diários Associados. Depois de João Vítor Xavier (Cidadania), Alexandre Kalil (PSD) será o sabatinado. Na sexta-feira, será a vez de Professor Wendell Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) já foram sabatinados pelos Diários Associados.

