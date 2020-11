Fachin nega recurso de Lula para suspender processo do tríplex no Guarujá

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou um recurso feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o julgamento do caso do Triplex no Guarujá, São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). , negou um recurso feito pela defesasobre o julgamento do caso do, no









Isso porque, segundo os advogados, desde que o caso chegou no tribunal, não houve nenhum julgamento presencial. "prejuízo irremediável sob a ótica do contraditório e da ampla defesa".

Na decisão, Fachin afirmou não haver ilegalidade passível de suspensão do julgamento no STJ e indeferiu a liminar.

Operação Lava-Jato. Anteriormente, a defesa também pediu ao ministro Edson Fachin, a determinação de paralisação do julgamento até a Corte decidir sobre o pedido do ex-presidente para acessar três acordos assinados entre a Petrobras e Estados Unidos , no âmbito da





Segundo os advogados, esses documentos mostram que a Petrobrás assume culpa dos crimes, investigados pela operação Lava-Jato, e não coloca Lula como líder da organização criminosa. Nesse caso, o ex-presidente não é citado nas investigações.

Condenação

Lula foi condenado no processo do triplex a oito anos e dez mes de prisão. No âmbito da Lava Jato, o ex-presidente foi acusado de receber proprina da construtora OAS por meio da entrega do triplex e reformas no imóvel.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa