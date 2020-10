Lula pede ao STF suspensão de julgamento do caso do triplex no STJ

A defesa pediu ao ministro Edson Fachin, do STF, a determinação de paralisação do julgamento até a Corte decidir sobre o pedido do ex-presidente para acessar três acordos assinados entre a Petrobras e Estados Unidos, no âmbito da Operação Lava-Jato. As informações são do jornal O Globo.





Segundo os advogados, esses documentos mostram que a Petrobrás assume culpa dos crimes, investigados pela operação Lava-Jato, e não coloca Lula como líder da organização criminosa. Nesse caso, o ex-presidente não é citado nas investigações.





Para não compartilhar os acordos, a Petrobras pediu ao STF um tratamento parecido com o das embaixadas estrangeiras localizadas no Brasil, imunes a decisões proferidas pelo poder Judiciário.



Nesta terça-feira, dia marcado para a análise do caso, o ex-presidente Lula comemora 75 anos.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa