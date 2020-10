Concorrente à Prefeitura de BH pensa em oficializar posse de terras a moradores de vilas e favelas

Para Marcelo, o movimento pode impulsionar núcleos familiares na busca por emprego e renda (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva (Patriota) promete atenção especial às vilas e favelas da cidade. Ele pensa em legalizar a posse das casas construídas nas localidades. Muitas vezes erguidos sem que trâmites legais sejam seguidos, os imóveis acabam ficando “invisíveis”. A ideia é viabilizar a concessão da posse dos espaços aos moradores. à Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva (Patriota) promete atenção especial às vilas e favelas da cidade. Ele pensa em legalizar a posse das casas construídas nas localidades. Muitas vezes erguidos sem que trâmites legais sejam seguidos, os imóveis acabam ficando “invisíveis”. A ideia é viabilizar a concessão da posse dos espaços aos moradores.





Para Marcelo, o movimento pode impulsionar núcleos familiares na busca por emprego e renda. “Ações macro vão abranger toda a cidade, como a titularidade de posse dos terrenos de aglomerados, vilas e favelas, o que pode ser uma forma de fomentar negócio e ajudar o crescimento de famílias”, projetou, em entrevista ao Estado de Minas.









Belo Horizonte, com as particularidades regionalizadas. Queremos uma coordenadoria de vilas e favelas nas regionais. O prefeito Alexandre Kalil centralizou novamente (a administração), as secretarias regionais perderam suas responsabilidades. A gente propõe voltar e buscar as melhores práticas”, disse.





"Propomos um esforço para um grande programa social, contemplando toda a Belo Horizonte, com as particularidades regionalizadas. Queremos uma coordenadoria de vilas e favelas nas regionais. O prefeito Alexandre Kalil centralizou novamente (a administração), as secretarias regionais perderam suas responsabilidades. A gente propõe voltar e buscar as melhores práticas", disse.

Marcelo pede diálogo

Ainda segundo Marcelo, Kalil é pouco aberto ao diálogo, o que dificulta a relação da sociedade com o Executivo municipal.





“(Kalil) se moldou dentro de uma caverna, não conversa com ninguém, não articula, não sai, não visita e não anda na cidade, além de não conversar com os governos federal e estadual e não ter articulação com deputados e vereadores”, criticou.

Ausência de corrupção é ponto positivo

Por outro lado, o concorrente elogiou a transparência do candidato à reeleição no que tange à administração dos recursos públicos. Ele diz que a diminuição dos casos de corrupção é tendência nacional.





“O principal acerto está acontecendo não apenas em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais e em muitos locais do Brasil: a diminuição absurda da corrupção. Vemos mais rigor na utilização do orçamento da cidade, com maior acompanhamento. É uma evolução que se deve muito à Lava Jato, à tecnologia, que ajuda o cidadão a tomar conta (do dinheiro público), mas, também, às condições de servidores e gestor público de buscar essa efetividade. Apesar de não concordar com todas as aplicações, esse (ausência de casos de corrupção) é um ponto positivo”, afirmou.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Marcelo foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.





As matérias sobre a entrevista ao EM estão sendo publicados ao longo deste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.





Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol) e Cabo Washington Xavier (PMB) também já foram sabatinados.