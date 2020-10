Marcelo Souza e Silva fala em 'salvar a economia' e deseja simplificar abertura de empresas em BH

Marcelo define sua candidatura como 'movimento para salvar a economia'. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Marcelo Souza e Silva representa o Patriota na disputa pela prefeitura da capital mineira. O empresário crê que a retomada econômica, fortemente impactada pela pandemia do novo coronavírus, é prioridade. Em entrevista ao Estado de Minas, ele detalhou como pretende dar fôlego aos negócios instalados na capital. Presidente licenciado da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH),Souza e Silva representa o Patriota na disputa pela prefeitura da capital mineira. O empresário crê que a retomada econômica, fortemente impactada pela pandemia do novo coronavírus, é prioridade. Em entrevista ao, ele detalhou como pretende dar fôlego aos negócios instalados na capital.

“Há um plano de incentivo, neste momento ajudando as empresas que estão abertas, mas enfrentando dificuldades. Pode haver a isenção de alguns impostos, dentro do princípio da legalidade, identificando e atraindo setores importantes. A prestação de serviços e a economia podem ser fomentados”, destacou.

Desburocratização na mira

Para atrair novas empresas, Marcelo aposta na desburocratização. Ele acredita no potencial de Belo Horizonte para receber negócios ligados à tecnologia, mas diz que o processo é dificultado por “um muro de 20 metros de altura na prefeitura” — referência ao candidato à reeleição Alexandre Kalil (PSD).







“Vamos buscar formas de simplificação de abertura. Se pegarmos um setor e trabalharmos a redução gradativa de impostos vinculada ao aumento de arrecadação, podemos fomentá-lo de maneira mais agressiva. Logicamente, é preciso planejamento e articulação. Falamos de setores de serviços, como tecnologia de informação. Temos qualidade para atrair esse tipo de empresa, que trazem empregos de modernidade”, projetou.

Apoio a pequenos negócios

Marcelo Souza e Silva foi o primeiro postulante ao Executivo municipal a oficializar sua pré-candidatura. Uma das ideias do representante do Patriota é dar forma a um organismo que possa dar orientações a emprendedores e formar trabalhadores.

“Falamos em fazer uma agência de desenvolvimento, que é algo moderno, para que não haja tanta dependência do poder público. Essa agência teria forte participação da sociedade civil organizada, com a prefeitura sendo a protagonista. E, também, uma agência de fomento, com linhas de crédito diferenciadas e,a qualificação de empreendedores e trabalhadores”.

Na visão do empresário, as agências de desenvolvimento podem, inclusive, ajudar na busca por grupos interessados em abrir postos de trabalho na cidade “Podemos criar esse ambiente favorável, gerando empregos em novos negócios. Precisamos preparar a pessoa para esses empregos e, por isso, as agências de fomento são importantes”, completou.

As entrevistas

De quinta (22) até o próximo dia 12, o Jornal da Alterosa promove, em dias úteis, entrevistas de cinco minutos com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. O noticiário vai ao ar às 19h15. Antes de participar do programa televisivo, Marcelo foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas.

As matérias sobre a entrevista ao EM serão publicados neste sábado, na internet. No domingo, a edição impressa trará um resumo dos principais pontos abordados durante a conversa.

Fabiano Cazeca (Pros), Rodrigo Paiva (Novo), Nilmário Miranda (PT), Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol) e Cabo Washington Xavier (PMB) também já foram sabatinados