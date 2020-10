Kalil discute soluções para tentar salvar bancas de revistas de BH

Alexandre Kalil, prefeito de BH e candidato à reeleição, em reunião com proprietários de bancas: "Sabemos que o papel está em extinção, então temos que ir andando para que as bancas não fechem, e vão trazer para nós ideias, para que continuem sobrevivendo" (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A. PRESS)



Em evento no comitê de campanha, no Centro de Belo Horizonte, ontem à tarde, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) se mostrou estar disposto a alterar os serviços prestados por bancas de jornais e revistas, que entregaram a ele um manifesto de apoio à sua reeleição. Segundo o chefe do Executivo, já houve avanço em relação à gestão anterior, de Marcio Lacerda (PSB), de 2013 a 2016. “Nós regularizamos, era uma baderna geral. E teremos que agora fazer um estudo junto com eles. Sabemos que o papel está em extinção, então temos que ir andando para que eles não fechem, para que o papel não vire um fax. Não pode virar um fax, um telex. Então, vamos ter que trazer para nós ideias, para que continuem sobrevivendo”, disse Kalil, depois de reunião com jornaleiros e donos de banca da cidade.





A secretária de Desenvolvimento Urbano de BH, Maria Fernandes Caldas, estuda usar o espaço de diversas maneiras. Segundo ela, a prefeitura da capital planeja enviar um projeto de lei à Câmara Municipal para ampliar os serviços de bancas e jornais. “A ideia é que a gente possa ampliar, desburocratizar, facilitar. A licença passaria a ser de cinco em cinco anos, não ter que ir lá todo ano renovar, fazer essa burocracia. Isso facilita muito a vida, pois há dificuldade para fazer o licenciamento anual. Também encaminhar um projeto de lei para alterar os usos possíveis nas bancas, a tendência é que usem o espaço da banca para outras coisas, como floricultura, salão de beleza, enfim, tratar o espaço da banca como espaço comercial”, disse.





Kalil, por fim, exaltou o trabalho feito pela prefeitura nos últimos anos, em que ele esteve à frente do Executivo. “Foi uma classe completamente abandonada, esquecida pela prefeitura. Nós entramos, e não deu trabalho nenhum. Começamos a tratar gente que nem gente, igual disse a eles, não é gato, passarinho, nem cachorro, todo mundo é gente, e tratamos uma classe como gente. Para continuar esse trabalho tão importante, essa gente que a gente precisa tanto, e usa tanto, que são os jornaleiros, ou conhecidos como bancas de jornais”.

Apoio às micro e pequenas Empresas

Os Diários Associados receberam, ontem, Marcelo Souza e Silva (Patriota), um dos 15 candidatos a prefeito de Belo Horizonte. Presidente licenciado da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-BH), ele tem a retomada econômica como prioridade. Uma das propostas é criar uma agência de desenvolvimento de micro e pequenas e empresas. “Vamos trazer linhas de crédito diferenciadas e a qualificação de empreendedores e trabalhadores”, destacou. Os principais pontos da entrevistas poderão ser lidos na edição de amanhã do Estado de Minas. Para a saúde, Marcelo deseja utilizar a tecnologia como meio de diminuir as filas por consultas e exames especializados. O relacionamento com o governador Romeu Zema e com o presidente Jair Bolsonaro é trunfo na busca por recursos para obras de mobilidade urbana e, também, em prol da linha dois do metrô.





Alexandre Kalil (PSD)

Não divulgou compromissos de campanha.





Áurea Carolina (Psol)

Encontro com apoiadores no decorrer do dia.





Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, caminhada no bairro Betânia. Logo após, carreata pelo bairro.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Pela manhã, visita a moradores do bairro Jardim Alvorada.

Gravação de material de campanha à tarde.





Fabiano Cazeca (Pros)

Pela manhã, visita ao bairro Vale do Jatobá.

À tarde, gravação de programa eleitoral.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Visita ao Mercado do Cruzeiro pela manhã.

À tarde, encontros com lideranças nos bairros Jardim Filadélfia e Santa Tereza.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Reunião com coordenação de campanha pela manhã.

À tarde, encontro com torcidas do Cruzeiro.





Luisa Barreto (PSDB)

Pela manhã, ato no bairro Buritis. Logo depois, carreata pelo bairro.

À tarde, carreatas pelos bairros Sagrada Família e Anchieta.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Não divulgou compromissos de campanha.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã.

À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT)

Pela manhã, visita ao Mercado Novo, Mercado Central e Edifício Maletta.





Rodrigo Paiva (Novo)

Caminhada e panfletagem no Barreiro e visita a projeto social no bairro Paraíso pela manhã.

À noite, reunião com apoiadores no bairro Horto Florestal.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

No início da manhã, ato no Mercado Central.

Logo depois, caminhada no bairro Taquaril.

À tarde, caminhada por bairros de Venda Nova.





Wanderson Rocha (PSTU)

Ato em Venda Nova pela manhã.

À tarde, evento virtual.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Agenda interna o dia inteiro.