Ministro da Economia, Paulo Guedes (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltar atrás e ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (29), em audiência no Congresso, que o governo não havia pensado em fazer a privatização do SUS. Segundo ele, isso seria um “contrassenso”. Depois de ovoltar atrás e suspender o decreto que permitia estudos sobre parcerias privadas na saúde pública , oafirmou nesta quinta-feira (29), em audiência noque o governo não havia pensado em fazer ado. Segundo ele, isso seria um “contrassenso”.

Guedes sobre decreto de Bolsonaro: 'Quem é maluco de acabar com o acesso universal no SUS?'









De acordo com o ministro, o decreto foi “mal compreendido” e com a revogação, o governo terá mais tempo para repensar a proposta. "Quem é maluco de acabar com o acesso universal no SUS? A luta é para aumentar o acesso", disse.





"Se fosse privatização do SUS, teria que ir para Congresso e STF opinaria. Privado, terminaria obras e equipamentos, e governo daria voucher saúde. Foi um susto pra mim, ontem, com decreto cedo e a suspensão pelo presidente. Jamais esteve sob análise privatizar o SUS, seria uma insanidade", afirmou o ministro.





Publicado na última terça-feira (37), o decreto autorizava estudos para privatização de unidades básicas de Saúde

