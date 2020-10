''Não aceitaremos a arbitrariedade'', diz presidente do Conselho Nacional de Saúde sobre privatização do SUS

Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde, criticou decreto que autorizava estudos de privatização do SUS (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto, teceu críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e à equipe econômica pelo decreto que autorizava estudos de privatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). O texto foi revogado pelo governo na noite desta quarta (28).

Pigatto afirmou que o CNS não aceitará que Bolsonaro imponha suas próprias regras no SUS. “Nós, do Conselho Nacional de Saúde, não aceitaremos ado presidente da República. Estamos encaminhando para nossa Câmara Técnica da Atenção Básica (CTAB) fazer uma avaliação mais aprofundada para tomar medidas cabíveis”, disse em vídeo gravado e postado nas redes sociais do conselho.

O presidente do Conselho Nacional de Saúde ainda lembrou o papel desempenhado pelo SUS na pandemia da COVID-19. O sistema público tem sido apontado por especialistas como a razão de os impactos do coronavírus não terem sido ainda maiores no país.

“Neste momento (da pandemia), o que precisamos é fortalecer o Sistema Único de Saúde. Esse sistema que tem salvado vidas. Estamos nos posicionando, perante toda população brasileira, como sempre nos posicionamos contra qualquer tipo de privatização, retirada de direitos e fragilização do SUS”, afirmou Fernando Pigatto.

“Continuaremos defendendo a vida, defendendo o SUS, defendendo a democracia”, completou.

O decreto

O presidente Jair Bolsonaro havia autorizado, via decreto 10.350, estudos sobre modelo de privatização nas Unidades Básicas de Saúde, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

A publicação saiu no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça (27). Além de Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também assina o documento.

O decreto, porém, foi revogado pelo governo na noite desta quarta. Em postagem nas redes sociais, o presidente disse que o decreto tinha como objetivo, na realidade, a realização de obras para terminar 168 Unidades de Pronto-Atendimento inacabadas.

O texto agora revogado dizia que “fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de Unidades Básicas de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”.

O decreto informava ainda que os estudos tinham como “finalidade inicial de estruturação de projetos pilotos”. A seleção será estabelecida em ato da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.