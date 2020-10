Candidato à Prefeitura de BH comenta 'racha' com partido: 'Ou eles saem, ou eu saio'

Fabiano Cazeca vive imbróglio com o Pros (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano sabatinado pelo Diários Associados, Fabiano Cazeca (Pros) comentou a crise entre ele e o partido. Em entrevista ao Estado de Minas, o empresário disse que tinha tudo combinado com a legenda, até que houve desistência da sigla em seguir com ele, mas a chapa já havia sido registrada. Primeiro candidato ànas eleições municipais deste ano sabatinado pelo(Pros) comentou a crise entre ele e o partido. Em entrevista ao, o empresário disse que tinha tudo combinado com a legenda, até que houve desistência da sigla em seguir com ele, mas a chapa já havia sido registrada.





19:43 - 22/10/2020 Cazeca sobre a Vilarinho: 'Não podemos deixar pessoas morrerem todo ano' “O imbróglio está complicado. Quem me convidou para ser candidato foi o partido, Eros Biondini, Wellington Prado, Jaime Martins, Cláudio Mundonovo, falaram que precisava de um candidato, se não ia se perdendo. Disseram que eu era o ideal, falaram umas coisas boas de mim, e disseram que dariam R$ 1 milhão de fundo, isso conversando com Brasília. Falei que estava fechado. De repente, desapareceu todo mundo, e eu estava contratando todo mundo, tinha nomes para indicar. E o Eros me liga e fala para parar com a chapa, que já tinha dispensado o Manoel porque o deputado Marcelo Aro ia trazer a chapa dele para BH. Eu disse: ‘Como assim?’. Sou vice-presidente municipal, vice-presidente estadual, sou da diretoria do partido e não fiquei sabendo disso. Marcelo disse que a chapa era do Pros, falou em pagar santinho, depois trouxe o PTC. De repente, quando comecei a começar a mostrar qual que era, acho que foi isso, a minha posição política, não sou de esquerda e não sou de direita, eu sou de centro”, afirma.





A Justiça decidiu que Cazeca tem direito de utilizar suas inserções gratuitas de rádio e televisão. Um impasse entre o empresário e a legenda tem feito com que as propagandas não sejam exibidas. A decisão, da última segunda-feira, deu 24 horas como prazo para o envio do material. O Pros não enviou, à Justiça, os conteúdos gravados por Cazeca. Na sentença, o magistrado estipula multa de R$ 5 mil para cada dia de descumprimento da decisão.





A chapa é composta por Pros e PTC. Segundo a legislação eleitoral, o envio dos programas eleitorais é responsabilidade da coligação. Mesmo assim, o magistrado alega que divergências internas não podem prejudicar a campanha de um candidato.





“Quero levar a experiência da parte privada para a vida pública. Você pegar essa relação que a gente tem, com gerentes, com representantes do Estado, com as cidades, tudo corre. A rainha é a empresa, e a rainha será a prefeitura. Vamos deixar esse individualismo para lá? Vamos trabalhar para a prefeitura e para o povo? Se não não precisa, graças a Deus eu não preciso. Não sou rico, mas o custo é barato, então não preciso de política. Quero ir para fazer diferente”, completou.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu no último dia 2, na sede dos Diários Associados. Depois de Cazeca, Rodrigo Paiva (Novo) vai encarar os microfones nesta sexta-feira (23). Na segunda (26), o petista Nilmário Miranda será sabatinado. A segunda semana terá ainda Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota).





Na semana aberta pelo feriado de Finados, a série começa no dia 3 (terça), com Wadson Ribeiro, do PCdoB. Vice-líder da corrida eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Ibope, João Vítor Xavier (Cidadania) será entrevistado um dia antes de Alexandre Kalil (PSD). Depois deles, vem Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.