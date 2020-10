Carlos Bolsonaro comete falha e utiliza perfil do pai para atacar jornalista

Carlos Bolsonaro disse que está focado em campanha para vereador no Rio de Janeiro (foto: Agência Brasil/Reprodução)









Carlos, sem ver que estava na conta de Jair Bolsonaro, comentou dizendo que estava focado na sua reeleição para vereador no Rio de Janeiro.





"Estou impossibilitado de ser o “Controlador Geral da União” nomeado pel(x) Guilherme Amado, pois momentaneamente ocupo o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro! Há impedimento legal!", disse o filho do presidente.





— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 21, 2020

Momentos depois, Carlos publicou o mesmo comentário em suas redes sociais.

Filho do presidente(sem partido),(Republicanos-RJ), que concorre à reeleição para vereador no Rio de Janeiro, cometeu uma gafe nesta quarta-feira (21) ao atacar um jornalista nas redes sociais. Carlos acabou trocando a sua conta com a do pai, no, e o comentário acabou saindo como sendo do chefe do Executivo federal.