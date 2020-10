Bolsonaro: 'Não dá pra ficar muito tempo mais com esse auxílio'

(foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira (19/10) que o governo não poderá estender o auxílio emergencial. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.









Há mais de um mês Bolsonaro, o Congresso e a equipe econômica tentam encontrar uma fonte de recursos para poder tirar do papel o novo programa social do governo. O Renda Cidadã daria continuidade à ajuda após o término do auxílio, previsto para dezembro. Também há uma expectativa de que o Renda Cidadã seja uma evolução do Bolsa Família. Mas as restrições orçamentárias dificultam o lançamento do programa social.





No último dia 17, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial para além de 2020, se ocorrer, fará o governo federal "pagar a conta com sua popularidade".