Brasil produzirá vacina Sputinik V, contra COVID-19, em dezembro, anuncia fundo russo

A vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela Rússia, a Sputinik V, será produzida no Brasil a partir de dezembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19/10) pelo diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI), Kirill Dmitriev.Para isso, o Instituto Nikolai Gamaleia estabeleceu protocolo de transferência acelerada de tecnologia para permitir a produção em larga escala no Brasil, cujo laboratório responsável será o União Química, com sede em São Paulo.