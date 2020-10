Luciano Huck é alvo de polêmica após posar para foto com Robinho e senador preso com dinheiro na cueca

O nome de Luciano está entre os assuntos mais falados no Twitter.

Depois da polêmica, foram divulgadas fotos do apresentador ao lado do ex-presidente FHC, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e com o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), líder do governo Bolsonaro na Senado, flagrado esta semana com R$ 30 mil em dinheiro vivo na cueca.