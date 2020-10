Mais de um milhão de máscaras e 450 mil frascos de álcool em gel: Minas se 'arma' para eleições

Primeiro turno das eleições será em 15 de novembro; segundo, se necessário, será no dia 29 (foto: José Cruz/Agência Brasil) eleições municipais deste ano se aproximam, e o novo coronavírus segue como desafio para a participação do eleitor com segurança no pleito. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com auxílio de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, elaborou um plano para maior proteção do cidadão. Além disso, haverá a distribuição de materiais para prevenção de contágio. Maior colégio eleitoral do Brasil com quase 16 milhões de eleitores, Minas Gerais, por exemplo, receberá mais de um milhão de máscaras de proteção e 450 mil frascos de álcool em gel. Asdeste ano se aproximam, e osegue como desafio para a participação do eleitor com segurança no pleito. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com auxílio de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, elaborou um plano para maior proteção do cidadão. Além disso, haverá a distribuição de materiais para prevenção de contágio. Maior colégio eleitoral docom quase, por exemplo, receberá mais de um milhão de máscaras de proteção e 450 mil frascos de álcool em gel.









- 1.233.090 máscaras descartáveis;





- 232.176 frascos de álcool em gel de 215ml (para mesários e apoio logístico);





- 222.384 frascos de álcool em gel de 500ml (para higienização das mãos dos eleitores nas seções eleitorais);





- 236.260 face shields;





- 46.296 embalagens de álcool líquido 500ml (para a limpeza de de mesas, cadeiras e canetas nas seções eleitorais);





- 211.385 adesivos para marcação de fila.





Papel toalha, canetas, sacos plásticos para descarte das máscaras usadas pelos mesários e outros colaboradores e sacos de lixo para as seções eleitorais também estão entre as compras. Esse material, contudo, foi adquirido pelo TRE-MG.





Máscaras descartáveis e face shield estarão disponíveis para mesários e outros colaboradores. Álcool em gel será usado para higienizar mãos antes e depois da votação. As filas das seções eleitorais serão marcadas por fitas para garantir o distanciamento de um metro entre as pessoas. Cartazes com orientações sobre o fluxo de votação e medidas de prevenção contra a COVID-19 também serão fixados nos locais de votação.





Neste ano, não haverá identificação biométrica dos eleitores. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será realizado em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, ocorrerá no dia 29 do mesmo mês.