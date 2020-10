Bolsonaro diz que dará 'voadora de pescoço' em quem cometer corrupção

Bolsonaro conversou com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (14) (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quarta-feira (14) que se alguém "sair da linha" em sua gestão, vai levar “uma voadora de pescoço”. A afirmação foi feita em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, quando Bolsonaro falou sobre uma operação da Polícia Federal.



que a Operação Lava-Jato perdeu o sentido em seu governo por não haver casos de corrupção.



A fala do presidente foi registrada cerca de uma semana depois que Bolsonaro disse

"É um orgulho, uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava-Jato. Eu acabei com a Lava-Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação”, disse o presidente, na época.





Ao falar sobre a operação da Polícia Federal em Roraima, o presidente brincou com toda a situação.





"Ah, acabou a Lava-Jato, pessoal? A PF está lá em Roraima hoje. Para mim não tem. No meu governo, não tem porque botamos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil."

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.