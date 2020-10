Acusado de matar candidato a vereador, irmão do prefeito de Patrocínio é denunciado pelo MP

Acusado de matar candidato a vereador, irmão do prefeito de Patrocínio é denunciado pelo MP

Bolsonaro: se homem do campo tivesse ficado em casa não teria arroz nem a R$ 35

Bolsonaro: se homem do campo tivesse ficado em casa não teria arroz nem a R$ 35

Senador Eduardo Braga minimiza inconsistências no currículo de Kassio Marques

Senador Eduardo Braga minimiza inconsistências no currículo de Kassio Marques