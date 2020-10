Zema testa negativo para COVID-19 e retornará às atividades normais

Romeu Zema, governador de Minas Gerais (foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) não contraiu COVID-19. Segundo a assessoria de imprensa do Governo de Minas, o resultado do teste realizado no governador foi negativo.

Zema não chegou a ter sintomas da doença e irá retornar às suas atividades normais nesta quinta-feira.Nessa terça, o governador havia cancelado sua agenda de compromissos . Segundo a assessoria, tratava-se de uma prevenção, pois o chefe do Executivo mineiro teve contato com uma pessoa contaminada pelo coronavírus.Em março, ainda no início da pandemia, Romeu Zema também cancelou compromissos por ter tido contato com uma pessoa infectada pelo vírus. Ele despachou de casa à época.

O coronavírus chegou a 847 dos 853 municípios mineiros, com mortes confirmadas em 619, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde.