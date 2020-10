Com Zema e embaixador, ato simbólico no Palácio da Liberdade marca centenário da visita de reis belgas a BH

Zema e o embaixador belga (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Um ato simbólico na manhã desta sexta-feira no Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, marcou o centenário da visita dos reis da Bélgica, o casal Alberto I e Elisabeth, à cidade e a Minas Gerais. O evento contou com a presença do governador do estado, Romeu Zema (Novo), e do embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, além de outras figuras públicas.





Hasteamento das bandeiras do Brasil e da Bélgica no Palácio da Liberdade marca centenário da visita de reis belgas em BH https://t.co/DNwsScXRnO pic.twitter.com/1DhEem3eS4 — Estado de Minas (@em_com) October 2, 2020

A visita de Alberto I e Elisabeth, que estavam junto do filho do casal, o príncipe Leopoldo, futuro rei Leopoldo III, foi a primeira viagem de um monarca europeu ao Brasil após a Proclamação da República. Mesmo não sendo mais a sede do governo de Minas, o Palácio da Liberdade, é o lugar mais indicado para lembrar este dia – afinal, o rei Alberto, então com 45 anos, e a rainha Elisabeth, com 44, ficaram hospedados no local.

Zema e o embaixador belga (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

Os reis belgas ficaram no país entre 19 de setembro e 15 de outubro, visitando ainda o Rio de Janeiro e São Paulo. Em Minas, foram, além de BH, às cidades de Lagoa Santa e Nova Lima, onde conheceram a mineração de ouro de Morro Velho. Atualmente, a Bélgica é comandada pelo primeiro-ministro Alexander De Croo, que tomou posse nessa quinta diante do rei Philippe. O país ficou 493 dias sem um Governo Federal após a queda de Charles Michel.