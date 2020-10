Pará de Minas aprova lei que restringe uso de fogos de artifício

Vereadores aprovaram o projeto por unanimidade após ficar oito meses em tramitação (foto: Ascom CMPM/Divulgação)

Há algum tempo entidades protetoras de animais e várias associações em defesa de crianças com autismo, por exemplo, brigam para impedir a soltura dos tradicionais fogos de artifício. Eles alegam que o barulho agita e perturba o bem-estar dessas pessoas e animais de estimação.





Em uma ação pioneira, os vereadores de Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro, aprovaram de forma unânime projeto que proíbe a utilização dos artefatos com estampido em todo território do município.









Mas em fevereiro deste ano, após ser procurado por pais de filhos autistas, por clínicas que trabalham com tratamento de sono e por protetores de animais, Melo resolveu retomar o projeto e o reapresentou. Após oito meses de tramitação, conseguiu a aprovação.





“Esse projeto nasceu de um clamor popular. Ter aprovado o projeto foi uma grande vitória porque a população se mobilizou. Eu fui apenas o elo da população com a Câmara. As pessoas vieram para cá acompanhar a votação. Fiquei muito emocionado”, disse o vereador.





Na justificativa do projeto, Daniel Melo se baseou em pesquisas científicas que comprovaram os efeitos nocivos do barulho dos fogos principalmente para pessoas portadoras de autismo e outros transtornos neurológicos, e para os animais.





“A queima de fogos causa, muitas vezes, traumas irreversíveis aos animais, especialmente por terem a audição hipersensível. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras até a morte por asfixia, acontecem fugas desesperadas, automutilação e até distúrbios digestivos. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e algumas espécies de pássaros alteram seu fluxo de migração”, explica o vereador.





Melo disse ainda que recebeu relatos de pais afirmando que os filhos autistas desencadearam crises de epilepsia em virtude do barulho dos fogos. A sua intenção com o projeto, no entanto, não é acabar com as comemorações.





“Esse projeto não visa a proibição das comemorações com fogos de artifício. O objetivo é que essas manifestações festivas sejam adaptadas, substituídas por fogos que sejam menos ruidosos, os chamados fogos de vista”, ressaltou o parlamentar.





A agora lei foi alterada, retirando a proibição da comercialização. O vereador explica que a cidade não vende os artefatos, normalmente comprados em outras cidades da região, o que motivou a mudança.