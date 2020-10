Monotrilho, internet 0800 na Serra e juro zero: as propostas dos candidatos à Prefeitura de BH

Entre os 15 candidatos, dez participaram do debate dessa quinta (foto: Divulgação/TV Band Minas) TV Band Minas na noite dessa quinta-feira, entre dez dos 15 envolvidos na corrida eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte foi uma oportunidade para os candidatos apresentarem as ideias ao eleitor belo-horizontino. Somente o atual prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD), foi convidado e não compareceu. O primeiro debate, promovido pelana noite dessa quinta-feira, entredosna corrida eleitoral para afoi uma oportunidade para os candidatos apresentarem as ideias ao eleitor belo-horizontino. Somente o atual prefeito e candidato à reeleição,(PSD), foi convidado e não compareceu.









Algumas propostas apresentadas pelos candidatos chamaram a atenção pela ousadia ou até pela dificuldade de se colocar em prática. Nas cerca de duas horas e meia de debate, as proposições abaixo se destacaram:





Lafayette Andrada e o monotrilho





“Teremos sinais sincronizados nas principais vias. Achamos que têm que fazer intervenções em 200 pontos de gargalo da cidade. Vamos destravar o trânsito da Zona Sul abrindo duas largas avenidas do Belvedere ao Sion e vamos fazer um monotrilho, ligando Barreiro ao Centro da cidade, passando pelo Betânia e pelo Buritis”, apresentou Lafayette.





BH Resolve? Para Wendel Mesquita, é BH Soluciona





“Vamos retomar o orçamento participativo em uma nova versão, chamado OPP, Orçamento Participativo Popular. Onde a comunidade vai escolher o que é prioridade, mas diferente, não deixando obra para trás, sem fazer. A população vai escolher dentro do orçamento que tem. Vamos transformar o BH Resolve em BH Soluciona, colocando em cada regional. Vamos transformar as regionais em subprefeituras, para resolver o problema de cada cidadão daquela região”, disse Wendel.





Marcelo Souza e Silva: 5G para ontem





“Precisamos transformar BH numa cidade digital. É muito ruim você chegar em um posto de gasolina e o frentista ficar andando com a maquininha para cada lado para pegar sinal de celular. Precisamos modernizar a legislação do 5G, ter wi-fi grátis em centros movimentados para termos desenvolvimento. Precisamos salvar a economia”., projetou Marcelo





BH juro zero, por Wadson Ribeiro





“Vamos apresentar aqui o BH juro zero. Será uma parceria da Prefeitura de BH com agente financeiro, algum banco, para emprestar dinheiro para micro e pequenas empresas e para o Microempreendedor Individual (MEI). Pagando em dia, a prefeitura vai pagar os juros”, aifrmou Wadson.





Aglomerado da Serra com internet de graça, segundo João Vítor Xavier





“Quero colocar aquela antena de telefone celular que está lá no alto da Serra para funcionar, para que você tenha internet gratuita e de qualidade e que a prefeitura já poderia ter colocado para você. Quero colocar wi-fi gratuito no ônibus, como já vi na Espanha e aqui pertinho, em Juiz de Fora. Quero levar tecnologia, para que possa levar conhecimento e abrir as portas aos mais pobres de BH”, disse o candidato.





Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) são os outros candidatos na corrida eleitoral. Contudo, de acordo com a representatividade dos partidos políticos no Congresso Nacional e com as regras estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), eles não têm direito de participar dos debates.





Desde o último sábado, a propaganda eleitoral é permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.