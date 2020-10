Kalil é comparado a Bolsonaro por ausência em debate da Band: 'Parece que virou moda'

Wadson Ribeiro criticou Kalil pela ausência no debate (foto: Divulgação/TV Band Minas) Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição nas eleições municipais deste ano, no primeiro debate entre os envolvidos na corrida eleitoral, promovido pela TV Band Minas na noite desta quinta-feira, foi um dos assuntos mais comentados durante as discussões. Candidato pelo PCdoB, Wadson Ribeiro chegou a comparar o chefe do Executivo belo-horizontino com Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República. A ausência de(PSD), prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição nas eleições municipais deste ano, no primeiro debate entre os envolvidos na corrida eleitoral, promovido pelana noite desta quinta-feira, foi um dos assuntos mais comentados durante as discussões. Candidato pelo PCdoB,chegou a comparar o chefe do Executivo belo-horizontino com(sem partido), presidente da República.









“Queria muito que o prefeito Kalil estivesse aqui no debate. Porque poderíamos perguntar porque ele está sonegando imposto da casa dele. Realmente, não tenho essa informação. O que mais me preocupa não é apenas esse fato, as falhas do prefeito Kalil, de fugir do debate. Aliás, é uma moda no Brasil. O Bolsonaro foi eleito presidente da República sem participar de um debate. A população brasileira sequer teve oportunidade de saber o que propunha ao Brasil”, começou a dizer Wadson.





“Parece que virou moda. Estamos fazendo um debate, democrátivo, estão aqui todos os candidatos, debatendo ideias, e o prefeito que deveria defender essa gestão foge esse debate”, concluiu o candidato. Kalil não informou um motivo para a ausência do debate.

Em 2018, Bolsonaro participou somente de um debate promovido pela Band. Depois, após ser alvo de uma facada durante ato de campanha na cidade mineira de Juiz de Fora, ele não participou mais de debates televisionados e alegava problemas de saúde.





Áurea Carolina (Psol), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) e Rodrigo Paiva (Novo) também participaram do debate.





Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) são os outros candidatos na corrida eleitoral. Contudo, de acordo com a representatividade dos partidos políticos no Congresso Nacional e com as regras estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), eles não têm direito de participar dos debates.





Desde o último sábado, a propaganda eleitoral é permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.