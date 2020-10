TRE divulga horário eleitoral de rádio e TV: João Vítor e Kalil têm mais tempo de propaganda

Kalil e João Vítor Xavier terão maior tempo de televisão entre os candidato a prefeito de BH (foto: Amira Hissa/PBH e Luiz Santana/ALMG)









Já os demais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte terão menos de um minuto para expor suas ideias no ar. A base de cálculos utilizada para definir o tempo leva em conta, de forma majoritária - 90% -, o número de deputados federais que cada partido tem na Câmara dos Deputados. Os outros 10% são divididos igualmente entre os outros partidos com postulantes à chefia do Executivo municipal.





Em caso de segundo turno, o tempo de 10 minutos será dividido de forma igualitária entre os dois candidatos, iniciando por aquele que teve o maior número de votos. Para vereador, não há mais programa em bloco, somente inserções durante a programação.



As propagandas eleitorais irão ao ar às 13h e às 20h30 na televisão e às 7h e às 12h no rádio.





Fora do ar





Justamente por causa do baixo desempenho nas eleições de 2018, os partidos a seguir não terão tempo de rádio de TV na campanha deste ano: PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP.





Da lista citada, quatro partidos têm candidatos a prefeito em Belo Horizonte. Desta forma, os postulantes a seguir não aparecerão no ar durante a campanha: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marilia Garcia Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB).





Ordem de exibição





Na audiência desta quinta, o TRE-MG sorteou a ordem de exibição para o primeiro dia de campanha eleitoral no rádio e televisão. O primeiro a aparecer será João Vítor Xavier, seguido por Professor Wendel Mesquita (Solidariedade). Alexandre Kalil, por sua vez, será o quarto da lista, que é fechada por Nilmário Miranda (veja a lista completa no fim da reportagem).





Nos outros dias, haverá um rodízio na ordem de exibição.





Veja o tempo de cada candidato





João Vítor Xavier (Cidadania) - 3 minutos e 16 segundos

Alexandre Kalil (PSD) - 2 minutos e 46 segundos

Nilmário Miranda (PT) - 1 minuto e 4 segundos

Lafayette de Andrada (Republicanos) - 38 segundos

Luísa Barreto (PSDB) - 37 segundos

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) - 19 segundos

Áurea Carolina (PSOL) - 16 segundos

Wadson Ribeiro (PC do B) - 16 segundos

Marcelo de Souza e Silva (Patriota) - 15 segundos

Rodrigo Paiva (Novo) - 14 segundos

Fabiano Cazeca (PROS) - 14 segundos





Confira a ordem de exibição no primeiro dia





João Vítor Xavier (Cidadania)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Marcelo de Souza e Silva (Patriota)

Alexandre Kalil (PSD)

Lafayette de Andrada (Republicanos)

Wadson Ribeiro (PC do B)

Áurea Carolina (PSOL)

Rodrigo Paiva (Novo)

Luísa Barreto (PSDB)

Fabiano Cazeca (PROS)

Nilmário Miranda (PT)

divulgou nesta quinta-feira (1º), o tempo de rádio e televisão que cada candidato a prefeito de Belo Horizonte terá durante a campanha. Dos 11 postulantes,(Cidadania) e o atual chefe do Executivo da capital mineira,(PSD), terão mais tempo no ar, sendo, juntos, donos de mais de 50% do bloco, que começará a ser veiculado a partir de 9 de outubro.