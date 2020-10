Kalil não vai a primeiro debate entre candidatos à PBH e revolta adversários

Cenário montado para a realização do debate promovido pela Band Minas (foto: Divulgação/TV Band Minas) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) não vai ao primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da cidade nas eleições deste ano. A discussão entre 10 dos postulantes foi organizada pela TV Band Minas e acontece às 22h30 desta quinta-feira, com transmissão na televisão, nas redes sociais e pela rádio BandNews FM BH. Atual prefeito de(PSD) não vai ao primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da cidade nas eleições deste ano. A discussão entre 10 dos postulantes foi organizada pelae acontece às 22h30 desta quinta-feira, com transmissão na televisão, nas redes sociais e pela rádio BandNews FM BH.









Candidata pelo PSDB, Luisa Barreto também criticou a decisão do atual prefeito. “Quem foge do debate, não está aberto ao diálogo”, publicou. Professor Wendel Mesquita fez “coro” aos adversários e também se mostrou incomodado com a ausência do chefe do Executivo belo-horizontino.





“Isso mesmo Luisa, quem se candidata precisa estar disposto a debater frente a frente. Um bom debate a nós”, disse. Áurea Carolina (Psol), Fabiano Cazeca (Pros), Lafayette Andrada (Republicanos), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT), Rodrigo Paiva (Novo) e Wadson Ribeiro (PCdoB) também vão participar do debate.





Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) são os outros candidatos na corrida eleitoral. Contudo, de acordo com a representatividade dos partidos políticos no Congresso Nacional e com as regras estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), eles não têm direito de participar dos debates.





Desde o último sábado, a propaganda eleitoral é permitida por lei. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro, enquanto o segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.