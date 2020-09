Minas tem mais de 77 mil candidatos a prefeito e a vereador

Eleições municipais deste ano acontecem em 15 de novembro (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Minas Gerais aumentou para as eleições municipais deste ano. Ao menos é o que indica o número de candidatos registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que aponta 2.761 candidatos a prefeito e 74.316 postulantes às câmaras mineiras. O interesse em um cargo de agente político público emaumentou para as eleições municipais deste ano. Ao menos é o que indica o número de candidatos registrados no), que aponta 2.761 candidatos a prefeito e 74.316 postulantes às câmaras mineiras.









Tanto o número de candidatos às prefeituras quanto àa câmaras são maiores que em 2016. Segundo dados do TRE, os candidatos a prefeito aumentaram 315 de um pleito para outro, enquanto os interessados em um cargo no Legislativo subiram em 946.





Os candidatos já são conhecidos da população e se tornaram oficiais a partir do último sábado, quando se encerrou o prazo para registro no TRE. E a tendência de maior disputa não se restringe a Minas.





No Brasil, o aumento também foi notado. Do pleito de 2016 para 2020, o número de candidatos a um cargo de vereador passou de 463.372 para 507.286. Já os nomes envolvidos na corrida eleitoral para as devidas prefeituras aumentaram de 16.565 para 19.140.