Cresce o número de candidatos a prefeito e vereador em Juiz de Fora

Número de candidatos a vereador aumentou 37,35% nas Eleições 2020 (foto: Marcos Alfredo)

Com 410.339 eleitores aptos a votar, Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, tem 581 candidatos a vereador nas Eleições 2020. Na comparação com as Eleições de 2016 - quando a cidade teve 423 candidatos a vereador - houve um aumento de 37,35% no número de candidatos.





Em 2020, cada candidato a vereador pode gastar no máximo R$288.941,29 em sua campanha eleitoral. Já o prefeito tem limite de gasto de R$ 3.661.627,40 no primeiro turno e R$1.464.650,96 para o segundo turno.



Em 2017, o Congresso Nacional aprovou a reforma eleitoral que eliminou as coligações na eleição proporcional em que se concorre a uma vaga na Câmara Municipal. O candidato a vereador deve concorrer ao pleito em chapa única pelo partido ao qual está filiado.

Dessa forma, neste ano, os candidatos a vereador em Juiz de Fora, assim como em todo o Brasil, só podem participar em chapa única dentro do partido.

Já para o cargo de prefeito, continua válido a união de diferentes partidos em apoio a um candidato. Nesse modelo de representação majoritária, são eleitos aqueles que obtiverem a maioria dos votos.

Veja a lista de candidatos a prefeito e os respectivos candidatos a vice.





Nome completo Nome na urna Número Partido ALOIZIO PENIDO BERTHO (PTC) Vice FABIOLA MOURA ESPANHOL (PTC) ALOIZIO PENIDO Vice DRA FABÍOLA ESPANHOL 36 PTC SHEILA APARECIDA PEDROSA DE MELLO OLIVEIRA (PSL) Vice JÚLIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (Podemos) DELEGADA SHEILA Vice JÚLIO OBAMA JR 17 PSL EDUARDO VIEIRA HONORIO DA PAIXAO LUCAS (DC) Vice JOÃO ANTÔNIO CARREIRA (DC) EDUARDO LUCAS Vice CARREIRA 27 DC FERNANDO LUIZ ELIOTERIO (PCdoB) Vice WELLINGTON CARLOS ALVES (PC do B) FERNANDO ELIOTERIO Vice WELLINGTON DO CONSELHO 65 PCdoB MARCO ANTONIO FELICIO DA SILVA (PRTB) Vice PAULO TRISTAO PINTO (PRTB) GENERAL MARCO FELICIO Vice PAULO TRISTAO 28 PRTB IONE MARIA MOREIRA DIAS BARBOSA (Republicanos) Vice RODRIGO CHAVES GHERARDI IONE Vice RODRIGO GHERARDI 10 REPUBLICANOS LORENE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (Psol) Vice LUIZ CARLOS TORRES MARTINS JÚNIOR (Psol) LORENE FIGUEIREDO Vice LUIZ CARLOS TORRES 50 PSOL MARCOS ANTONIO ALBANO RIBEIRO (Rede) Vice MATHEUS SOARES KISTENMACKER (Avante) MARCOS RIBEIRO Vice MATHEUS SOARES 18 REDE MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO (PT) Vice JOÃO KENNEDY RIBEIRO (PV) MARGARIDA SALOMÃO Vice KENNEDY RIBEIRO 13 PT VICTÓRIA DE FÁTIMA DE MELLO (PSTU) Vice CÉLIA MARIA DA SILVA VICTORIA MELLO VIC Vice CELINHA 16 PSTU WILSON REZENDE FRANCO Vice ALEXANDRE NOCELLI WILSON REZATO Vice NOCELLI 40 PSB

Confira a lista de candidatos a vereador em Juiz de Fora.

(Ordem alfabética)





Nome na urna Número Partido ABADIA ETERNA 13000 PT ADELINO 28028 PRTB ADILSON HERINGER 70700 AVANTE ADRIANA RESENDE 14777 PTB ADRIANO ENFERMEIRO 70200 AVANTE AFRÂNIO SILVA 43456 PV AILTON JUNIOR 28055 PRTB ALCEBIADES FILHO (TIM) 10567 REPUBLICANOS ALCIONE MAROCOLO 10123 REPUBLICANOS ALDEVÂNIA MOURÃO 43137 PV ALESSANDRA VIVENDAS DA SERRA 18117 REDE ALEXANDRE LEONEL 28380 PRTB ALEXANDRE MAGNUS 50050 PSOL ALEX FONTOURA 36111 PTC ALINE DA ACADEMIA 70789 AVANTE ALINE SALERMO 45700 PSDB ALISSON PRADO 17000 PSL ALOIZIO CANEQUINHA 36437 PTC AMAILDO 65331 PC do B AMARILDO ROMANAZZI 13456 PT AMAURI GARÇOM HOMEM FAIXA 70120 AVANTE AMAURY MELGAÇO 17277 PSL ANA DODE 43369 PV ANA ELISABETE 14759 PTB ANA PAULA BACKX 30300 NOVO ANDERSON ENFERMEIRO 43133 PV ANDERSON FERNANDES 10222 REPUBLICANOS ANDERSON HEREDIA 23222 CIDADANIA ANDERSON SOUZA 36321 PTC ANDRÉ FOLIA 11620 PP ANDRÉ KROLMAN 14123 PTB ANDRE LUIZ 10100 REPUBLICANOS ANDRÉ MARIANO 17444 PSL ANDREZAUM 36119 PTC ANIBAL DE MELO 15600 MDB ANNA PAULA 19333 PODE ANTONINO ANTUNES 45608 PSDB ANTÔNIO AÇOUGUEIRO 14699 PTB ANTONIO CRESTON 70001 AVANTE ANTONIO DAMULA 23432 CIDADANIA ANTONIO MAGGIONE YÉ YÉ 25120 DEM ARIENE DO GAPPA 25225 DEM ARMANDO 65534 PC do B ARTHUR VALENTE 13787 PT ARTUR DUARTE SOUZA 50005 PSOL A TIA WANESSA 17654 PSL ATILA DO DESINFETANTE 28123 PRTB ÁTILA PROTETOR 70300 AVANTE AURÉLIO CIUFFO 19003 PODE BAIANO 45678 PSDB BEBETO LUCAS 19608 PODE BEJANI JUNIOR 19120 PODE BETINHO 70335 AVANTE BETINHO DA AGUA MINERAL 65610 PC do B BIA BONIFÁCIO 55520 PSD BIANCA DE OLIVEIRA 17222 PSL BIGODE RALPHO 22202 PL BIRA MATTOS 27277 DC BISPO ELIAS DE OLIVEIRA 55233 PSD BISPO SOUZA REIS 20456 PSC BOMBEIRO PRAXEDES 10193 REPUBLICANOS BUBU 43717 PV BULU 43399 PV CABO AUGUSTO AMIGÃO 55302 PSD CABO CLEINES 36444 PTC CAMILA MOTORISTA DE APP 18044 REDE CAMILO MACHADO 30015 NOVO CARACA 40000 PSB CARIOCA DO TÁXI 51389 PATRIOTA CARLINHOS DE BENFICA 27951 DC CARLINHOS SILVEIRA 40123 PSB CARLOS HENRIQUE BATON 70436 AVANTE CARLOS JOSÉ 40333 PSB CARLOS SILVA 27000 DC CASSIANO DECO DA VILA 28500 PRTB CASSINHA PIPA 23023 CIDADANIA CASTELAR 13221 PT CELSO CIAMPI 45045 PSDB CÉSAR 25300 DEM CÉSAR FOTOGRÁFO 17234 PSL CHICO EVANGELISTA 19789 PODE CHIQUINHO FRIZZERO (MIRABEL) 10345 REPUBLICANOS CIDA 13013 PT CIDA DUTRA 27444 DC CIDÃO DOS ESPORTES 43000 PV CIDA SANTOS 27995 DC CIDINHA MAINI 11444 PP CIDO REIS 40456 PSB CLAUDIA BASTOS BIBI 18765 REDE CLÁUDIA DA AZULZINHA 14900 PTB CLAUDIA DA PAPELARIA 23213 CIDADANIA CLÁUDIA PAIVA 51976 PATRIOTA CLAUDIA SALGUEIRO 55286 PSD CLAUDINHO DO CULTURAL 19233 PODE CLAUDINHO DO TAIPA 65700 PC do B CLAUDINHO VENTURA 14444 PTB CLEBER MIRANDA 50221 PSOL CLEDMAR RODRIGUES 11303 PP CLEUDES FARIA (RADICAL CAR) 10005 REPUBLICANOS COBRADOR CRISTIANO 70771 AVANTE COLÉ 51777 PATRIOTA COLETIVO INCANTO 50150 PSOL CONSELHEIRA GRAÇA SILVA 25444 DEM CORONEL RENATO PRESTE 19190 PODE CRIS AZALIM 70888 AVANTE CRISTIANO TCHU TCHU 20218 PSC CRISTINA REINSPERGER 36017 PTC DALVA 40250 PSB DALVA ROSA 45005 PSDB DANDARA FELÍCIA 50007 PSOL DANIEL DA SAÚDE 11130 PP DANIEL DO PARAÍBA 23722 CIDADANIA DANIEL LOPES 19000 PODE DANIEL NASCIMENTO 13321 PT DANIEL SANTOS 17428 PSL DANTAS O IRMÃO 70000 AVANTE DAVID MANCINI 23414 CIDADANIA DAVIDSON COIMBRA 51117 PATRIOTA DAYSE LEMOS 14129 PTB DEISE SCHMITZ 27127 DC DELCE HELENA 70070 AVANTE DELEGADA PATRÍCIA 51456 PATRIOTA DELEGADO GUTTEMBERG 55788 PSD DELEGADO ROGÉRIO WOYAME 51556 PATRIOTA DELSON CRUZ 45667 PSDB DENILSON ROMANO 28456 PRTB DENISE BALMANT 45033 PSDB DENISE DINIZ 50015 PSOL DENISE GAMA 11218 PP DENISE SALTARELLI 11070 PP DETINHO 51122 PATRIOTA DIEGO CARDOSO ENFERMEIRO 70222 AVANTE DIEGO MARQUES 65110 PC do B DIEGO NOVAES 11000 PP DIEGO WORSHIP 17345 PSL DILCI OLIVEIRA 10987 REPUBLICANOS DJALMA DO LINHARES 43420 PV DJ RAFAEL PANTERÃO 23231 CIDADANIA DOUGLAS PEREIRA 55555 PSD DOUTOR FIORILO 22500 PL D PAULA 40129 PSB DRA ANGELA FELLET 20032 PSC DRA BETANIA BRAGA 55005 PSD DRA CAMILLE BORGES 22333 PL DR ADEMIR BRUN 28900 PRTB DR ADRIANO MIRANDA 28200 PRTB DRA HELENA AMARAL 25465 DEM DR ANTÔNIO AGUIAR 25333 DEM DR CESAR GRAZZIA 28999 PRTB DR ELSON 10321 REPUBLICANOS DR GLAUCO 10010 REPUBLICANOS DR MAURO CONDÉ 51345 PATRIOTA DR PAULO LEITE 55111 PSD DR RAMON DAVID 25050 DEM DR SERGIO MACHADO 19321 PODE DUARTE MOTORISTA 28789 PRTB DUDU DO UBERABINHA 14863 PTB ED DO ESPETINHO 23999 CIDADANIA EDER MOTOBOY 19222 PODE EDIL LOPES 11234 PP EDINHO 70012 AVANTE EDINHO DA BORRACHARIA 17190 PSL ELAINE FERREIRA 65101 PC do B ELIANE 65656 PC do B ELIEL 25777 DEM ELIENAI ROCHA 13113 PT ELISA LEÃO 20600 PSC ELISIANE SILVA 65180 PC do B ELIVELTON FERREIRA 11555 PP ELIZABETE SALVIANO 13313 PT ELVIRA C SILVA 20021 PSC ELVIS ADVOGADO 10678 REPUBLICANOS ENY MARTINS 10999 REPUBLICANOS ERIKA CAMPOS 14168 PTB ERNANDES DANIEL 13777 PT ESCRITORA GEILDA 70056 AVANTE EVA MATOS EVA DO SINDICATO 10789 REPUBLICANOS EVERALDO MARCIO 65470 PC do B EVERLY DAMARES 14888 PTB FABIANA ALVIM 23500 CIDADANIA FABIANE LOURENÇO 40626 PSB FABIANO CAIXEIRO 25999 DEM FABIO TIBA 13012 PT FÁTIMA DA BARREIRA 43711 PV FELIPE DO GÁS 25670 DEM FELIPE FONSECA 50088 PSOL FELLIPYE ABRAÃO 43007 PV FERNANDA DELGADO 11717 PP FERNANDO SOUZA 30030 NOVO FIOTE 43441 PV FLAVIA MAMINHA 23332 CIDADANIA FLÁVIO S MATTOS 30000 NOVO FRANCISCO CANALLI 17777 PSL FRANCISCO DE ASSIS CHIQUINHO 50123 PSOL FRANCISCO HANDEBOL 27001 DC FRANCIS SILVA 45022 PSDB FRAN VIDAL 25014 DEM FREDÃO 22022 PL FRED NAZARETH 14014 PTB FRED NEVES 15001 MDB GENÁRIO FREEWAY 40531 PSB GERALDINHO ELOI 18777 REDE GILMAR 18500 REDE GILMARA ESTHEFANY 14025 PTB GILMAR O BAITA 51111 PATRIOTA GILSON REIS 45623 PSDB GISELE TOLEDO 51123 PATRIOTA GLAUCIA MEDEIROS 20720 PSC GLORINHA 25425 DEM GONZAGA TAXISTA 43204 PV GRAÇA FÁTIMA 11999 PP GRAÇA RIBEIRO 28100 PRTB GRAMUCA DO PEDE 22023 PL GUEDES 40555 PSB GUILHERME POLIDORO 12000 PDT GUSTAVO RODRIGUES 19456 PODE HANIA VALENTE 28033 PRTB HERIVELTO JERONIMO DE S CRUZ 13222 PT HILDA DA MAÇÃ DO AMOR 23777 CIDADANIA HUGO BENTO 18018 REDE HUMBERTO DO NOVO 30001 NOVO IGOR DO NOVO 30222 NOVO ILDA HONORATO 65005 PC do B ILIMAR MULLER 20116 PSC INSPETOR GIBI 20007 PSC IRMAO AMARILDO DIAS 36187 PTC ISMAR MAGELA 55321 PSD ITAMAR VALÉRIO 14943 PTB IVANILDO FAYER 27456 DC IVO DA LESTE 25678 DEM IZABEL DA SAÚDE 43777 PV IZA CHAIN 25180 DEM JAIR NA LATA 13333 PT JANICE OLIVEIRA 70111 AVANTE JAQUELINE MALTA 51633 PATRIOTA JOAO BALBI 45000 PSDB JOAO BATISTA DA INSTALAÇÃO 28013 PRTB JOÃO CARLOS MACIEL 65100 PC do B JOÃO COTECA 22733 PL JOÃO DA CANTINA DO HPS 51104 PATRIOTA JOÃO DAVID 17456 PSL JOÃO DE MELLO 20520 PSC JOÃO DO COMÉRCIO 22010 PL JOÃO DO JOANINHO 51333 PATRIOTA JOÃO MARCOS 51789 PATRIOTA JOÃO MARCOS 65444 PC do B JOÃO WAGNER ANTONIOL 20100 PSC JOHNNY BOY 65222 PC do B JONATHAN GILGAMESH 10777 REPUBLICANOS JORDANA DA AUTO ESCOLA 28262 PRTB JORGE EDUARDO DOS SANTOS 50121 PSOL JORGE PIRES 28333 PRTB JORNALISTA ROBERTO DESIDERIO 65555 PC do B JOSE CONRADO 55694 PSD JOSE DA ENFERMAGEM 36117 PTC JOSÉ EMANUEL 20500 PSC JOSE LUIZ MATTOS 45600 PSDB JOSE MARIA TOMAZ 55926 PSD JOSEPH SANTOS 25456 DEM JOSE ROBERTO 10007 REPUBLICANOS JOSINA SOUZA 70060 AVANTE JOSUÉ GOMES 25888 DEM JOTA ERRE 27002 DC JUAREZ JUVENCIO 40777 PSB JUBINHO CARTEIRO E AJAX 70456 AVANTE JUCELIO 40013 PSB JULCELIO DO LINHARES 65425 PC do B JULIANA ANDRIES 45555 PSDB JULIANA RABELO 23013 CIDADANIA JULINHO 51610 PATRIOTA JULIO CESAR PEIXE 20120 PSC JULIO SILVA 27111 DC JULIO SOCORRISTA 11192 PP JUNINHO DA MOTO MAIS 17333 PSL JUNIOR CELL 43135 PV JURACI SCHEFFER 13123 PT JUSSARA DA PROTEÇÃO ANIMAL 25555 DEM JUSSARA SANTOS 19876 PODE KATIA FRANCO PROTETORA 20013 PSC KATRYN SANCHES 22123 PL KEILA STEHLING 40999 PSB KELMA COSTA 17123 PSL KENIA CUSTODIO 10333 REPUBLICANOS KENNEDY JR 23032 CIDADANIA KLEYTON OLIVEIRA 10121 REPUBLICANOS LAÍS BOTELHO 43003 PV LAIZ PERRUT 13180 PT LAPINHA 18174 REDE LAURINDO RODRIGUES 45789 PSDB LECY DO SAMBA 40006 PSB LEILA MARINA 55144 PSD LEILIANE GERMANO 50180 PSOL LENA 17726 PSL LENINHA 22321 PL LENIR ROMANI 43444 PV LEONARDO BELLO 25025 DEM LEONARDO DOS SANTOS PÉ 18204 REDE LEONARDO VALLE 19100 PODE LILIAN DO VARAL SOLIDARIO 55255 PSD LILICA DO POVÃO 13100 PT LUCAS SOUZA 20002 PSC LUCIANA CORAGEM 10234 REPUBLICANOS LUCIANE DE SOUZA 17555 PSL LUCIANO PIRES O ABENÇOADO 14789 PTB LUCINHO DO CORTE CABELUDO 23555 CIDADANIA LUCYANA CASTRO 23888 CIDADANIA LU DA CAPOTARIA STYLE CAR 40190 PSB LUISINHO TÔDEZÓI 17888 PSL LUISMAR MENDES 11777 PP LUIZA BELLO 12222 PDT LUIZ CEZAR DO ESTAÇÃO GERAES 30100 NOVO LUIZ CLAUDIO DO DOM BOSCO 40444 PSB LUIZ CLAUDIO FAUSTINO 10001 REPUBLICANOS LUIZ EDUARDO DOS SANTOS 55123 PSD MADA 15234 MDB MÃE TÂNIA T OBÁ 43888 PV MAGAL 17789 PSL MAGALY FERNANDINO 17117 PSL MAGELA TROCADOR 23120 CIDADANIA MARCÃO DO TAXI 10147 REPUBLICANOS MARCELINO 16123 PSTU MARCELO CRUZ 43433 PV MARCELO DA SILVA 13131 PT MARCELO LOKO 11022 PP MARCELO SÓ LOVE MENSAGENS 19754 PODE MARCIA GOMES 70321 AVANTE MARCIA PATRICIA 12333 PDT MARCIO CORREA 20789 PSC MARCIO GUEDES 15441 MDB MÁRCIO LÚCIO 43106 PV MARCIO PAIVA 11301 PP MARCO DAS EXCURSÕES 13958 PT MARCO JUNIOR 70123 AVANTE MARCO ROBERTO TAXISTA 14443 PTB MARCOS DPVAT 28157 PRTB MARIA ÂNGELA 50321 PSOL MARIA DO CARMO 40170 PSB MARIA HELENA 13603 PT MARIA HELENA 22422 PL MARIA MADALENA 65111 PC do B MARIANO 43210 PV MARILDA FURTADO 17515 PSL MARILENE ASSIS 28222 PRTB MARILZA DE FATIMA 10200 REPUBLICANOS MARI MENDES 19201 PODE MÁRIO BARA 30555 NOVO MARIO FLORES 40661 PSB MARLON BRANDI 14111 PTB MARLON SIQUEIRA 11111 PP MARLOS AGILIZA 23100 CIDADANIA MARQUINHO MARRECO 14514 PTB MATILDE DE SÁ 65009 PC do B MAURÍCIO DELGADO 25010 DEM MAURICIO LIMA CORREA BRI 27961 DC MAURICIO MAQUINISTA 13959 PT MAURINHO DA AMAC 40156 PSB MAURO BARBOSA 27013 DC MAYCON CHAGAS 13613 PT MÉ DO POVO 70474 AVANTE MESSIAS DA ROCHA 40001 PSB MESTRE CAIO 13513 PT MICKEY LEÃO ARTISTA 27777 DC MIRIAM GIOVANONI 27007 DC MIRIAN DAS PEDRAS PRECIOSAS 65345 PC do B MIRIAN DO ESPLANADA 15611 MDB MISSIONÁRIA ADRIANA 36020 PTC MISTERKALL 20333 PSC MONTANHA 11112 PP NANA DA PADARIA 19555 PODE NANNDA 70701 AVANTE NASCIMENTO 65123 PC do B NATACHA DO BANDERA 13024 PT NEGA DO LINHARES 51013 PATRIOTA NEGRO BÚSSOLA 18000 REDE NEI DA AUTOESCOLA 65888 PC do B NEUZA FAWAZ 11928 PP NEWTINHO 15555 MDB NILSON DA DEFESA DO CONSUMIDOR 25222 DEM NILTON LORETO 30040 NOVO NILTON MILITÃO 55456 PSD NIVALDO PEREIRA 43735 PV NOÉ DA PADARIA 70868 AVANTE NÚBIA OLIVEIRA 50100 PSOL ORLANDO CASTAÑÓN MATTOS 27222 DC PADRE EDUARDO FARIA 65789 PC do B PALITÓ 43440 PV PANCRACIO 15603 MDB PARDAL 17661 PSL PASCHOALIN 51044 PATRIOTA PASTORA MARIA HELENA 19444 PODE PASTOR AMARILDO POGGIANELLA 55678 PSD PASTORA SIMONE 19121 PODE PASTOR CARLOS BONIFÁCIO 14555 PTB PASTOR JOCY MARINS 17321 PSL PASTOR JOVELINO 27038 DC PATRICIA CARDOSO 20202 PSC PATRÍCIA ENGELENDER 51190 PATRIOTA PATRICIA TELES 27555 DC PATRICK 21210 PCB PATTY MACHADO 19777 PODE PAULO BULU DA DONA LENIRA 22322 PL PAULO CABEÇÃO 13413 PT PAULO CEZAR 13232 PT PAULO ENGRAXATE 51051 PATRIOTA PAULO GUZELLA 11011 PP PAULO MILAZZO 20777 PSC PAULO PC 17301 PSL PAULO PGM 25123 DEM PAULO YUNG 23020 CIDADANIA PEDRO BELMONTE 55357 PSD PEDRO QUINTÃO 36123 PTC PEDRO ROCHA 51000 PATRIOTA PEIXOTO 25000 DEM PELÉZINHO DO MARY MILK 19113 PODE PENHA ADVOGADA 55245 PSD PENINHA 22000 PL PEPE DA PIPOCA DO TRENZINHO 23017 CIDADANIA PEPEU- NEUZILEIA AMORIM 19700 PODE PIRES DA ASSOCIAÇÃO DIM 14007 PTB PIRULITO 18789 REDE PIXOTE FUSCO 18123 REDE PR ANTÔNIO CARLOS 11333 PP PR DAVIS ANDERSON 55122 PSD PRISCILA CHAGAS 10111 REPUBLICANOS PRISCILA SOUZA 55234 PSD PR JOÃO BATISTA 11144 PP PROFESSORA CLAUDILENE ASSIS 40020 PSB PROFESSORA CRISTIANA 18444 REDE PROFESSORA IZABELA 13666 PT PROFESSORA LAIDE 30435 NOVO PROFESSORA LAIS GOUVEIA 18999 REDE PROFESSORA MARIA REIS 43200 PV PROFESSORA MONICA ALMEIDA 20555 PSC PROFESSORA SELMA 25500 DEM PROFESSOR BETÃO 20320 PSC PROFESSOR E SGT INÁCIO 36333 PTC PROFESSOR FELIPE LIMA 36091 PTC PROFESSOR HENRIQUE GONÇALVES 40040 PSB PROFESSOR HERALDO 40030 PSB PROFESSOR ZÉ MARIA 43123 PV PR RENÊ- LIGEIRINHO CAMELÔ 10300 REPUBLICANOS PSICÓLOGA PAULA SAAR 20620 PSC RADIALISTA OSEIAS DE SOUZA 65000 PC do B RAFAEL KILDER 20000 PSC RAFAEL LESSA 40400 PSB RAFAEL MONTEIRO É NÓS POR NÓS 50555 PSOL RANERSON RANGER VERDE 70007 AVANTE RAQUEL DAMAZIO 65553 PC do B REBECA GONÇALVES 18888 REDE REGINA GATTI 20300 PSC REGINA MONTEIRO 27369 DC REINALDO PAIXÃO 22600 PL RENATA BALÕES 55833 PSD RENATA DA VILINHA 23321 CIDADANIA RENATA GUTTIERREZ 15688 MDB RENATO GAMA 65725 PC do B RENATO MATOS COMANDANTE 10500 REPUBLICANOS RENATO O CHINELINHO 14600 PTB RHEE CHARLES 18666 REDE RICARDO LEÃO 23000 CIDADANIA RITA DA SAUDE 28128 PRTB ROBERTA LOPES DO DIREITA MINAS 28238 PRTB ROBERTINHO DA BIKE 51070 PATRIOTA ROBERTO CADEIRANTE 18720 REDE ROBERTO MOREIRA 14345 PTB ROBINHO 30500 NOVO ROBSON COSTA 25400 DEM ROBSON MARQUES 13307 PT ROBSON MERIDIAN 43013 PV RODRIGO BATORÉ 17666 PSL RODRIGO DELGADO 45042 PSDB RODRIGO DOMINGOS 17250 PSL RODRIGO LUIZ 14000 PTB RODRIGO MATTOS 23456 CIDADANIA ROGER FRANCO 10555 REPUBLICANOS ROGÉRIO LEAL 70192 AVANTE ROMULO BORBOLETA 65777 PC do B RONALDO FORTUNATO NADIM 14999 PTB RONALDO OLIVEIRA 19999 PODE ROSANA NASCIMENTO 36036 PTC ROSANE RIBEIRO 27008 DC ROSÂNGELA DA CIDADE ALTA 43336 PV ROSI MENDES 17111 PSL ROZANGELO CASABLANCA VIVA 27888 DC RUBENS ALENCAR 28111 PRTB SAMUEL O BARBA AQUI 23003 CIDADANIA SANDRA DA CRECHE 19011 PODE SANDRA PERON 25111 DEM SANDRA VIEIRA 10936 REPUBLICANOS SANDRO BRÁS MAURÍCIO 51555 PATRIOTA SARA OHANA 28000 PRTB SARGENTO BENTO 70190 AVANTE SARGENTO DORIGO 28888 PRTB SARGENTO MELLO CASAL 14456 PTB SAVANE 45123 PSDB SEBÁ FLAVIO 36410 PTC SEBASTIÃO RODRIGUES TIÃOBRANCO 10120 REPUBLICANOS SERGINHO BÊNÇÃO DA BÍBLIA 22222 PL SERGINHO DO ESPORTE 20010 PSC SERGIO BARIZON 70777 AVANTE SERGIO FELIX 19123 PODE SÉRGIO RODRIGUES 25125 DEM SERGIO SILVEIRA 55777 PSD SESANO FERREIRA 11060 PP SEU AMIGO MARQUINHOS 10900 REPUBLICANOS SGT ALESSANDRO BARBOSA 20222 PSC SGT ALEXANDRE 19007 PODE SIDNEYA MANICURE 51028 PATRIOTA SIDNEY DAS ROSAS 22200 PL SIDNILSON DO TUBINAMBÁS 27789 DC SILVANA VIANELLO 30003 NOVO SILVIA DO GATD 28777 PRTB SILVIO DOS REMEDIOS 55000 PSD SILVIO MCAUCHAR 27123 DC SIMONE ANJOS 11211 PP SIVONEY DO PROJETO CEAAN 28007 PRTB SOLANGE SIRIMARCO 30111 NOVO SORRISO 51444 PATRIOTA STELLA VEIGA 36016 PTC SUB TEN LEANDRO BENEDITO 22345 PL SUELY GERVÁSIO 13213 PT SURLEY JARDIM 40004 PSB TADEU 14222 PTB TADEU MONTEIRO 30333 NOVO TAISSA OLIVEIRA 18006 REDE TALLIA SOBRAL 50000 PSOL TATIANA MAGALHÃES 51234 PATRIOTA TATI MACIEL 30123 NOVO TATU DO COMÉRCIO 18101 REDE TEREZINHA DO EMPRÉSTIMO 14800 PTB TETE DE JF 20420 PSC THAIS ALTOMAR 23123 CIDADANIA THAÍS MACIEL 30020 NOVO THALES CANTARINO 30534 NOVO THIAGO INTERNET 45100 PSDB THIAGO MEDINA 28008 PRTB TIAGO BESSA 15015 MDB TIAGO BONECÃO 23333 CIDADANIA TIÃO DO MORRO 40567 PSB TIÃO GATO DA AUTO ESCOLA 17170 PSL TIA ROSE 40140 PSB TICO TICO 14567 PTB TÕE DO ROLDÃO 40222 PSB TRISTÃO 55007 PSD UBIRATAN FASSHEBER 18571 REDE VAGNER DE OLIVEIRA 40369 PSB VALÉRIO DA FEIRA 43333 PV VANDA BATISTA 10119 REPUBLICANOS VANDERLEI BAIRRO OLAVO COSTA 70453 AVANTE VAROTTO 65234 PC do B VILLELA MR BEAM 51007 PATRIOTA VINÍCIUS CAMPANÁRIO 17077 PSL VITINHO 20123 PSC WADY DAHER 27167 DC WAGNER DO SINDICATO 23444 CIDADANIA WAGUINHO ARCOVERDE 17967 PSL WALDIR EXAMINADOR 55025 PSD WALMIR DO BONSUCESSO 55223 PSD WALMOR CALADO 18333 REDE WALTINHO JUNIOR 55789 PSD WANDA FELICIANO 11222 PP WANDÃO DO ESPORTE 11331 PP WANDERCY BRITTO 19143 PODE WANDERLETE LIMPANDO CORRUPÇÃO 14153 PTB WELDER LESSA 15699 MDB WELLINGTON MIRANDA 20193 PSC WESLEY CARDOSO 11123 PP WHARLEY DUMAS 11191 PP WILLIAM RODRIGUES 11122 PP WILLIAN CYRILLO 25789 DEM WILL OLIVER 25800 DEM WILMARA DALAMURA 17017 PSL YARA RIBEIRO 36120 PTC YONNE HADDAD 55222 PSD YURI FÓFANO 11888 PP ZÉ DO CAIXÃO 18987 REDE ZÉ DO MORRO 20625 PSC ZÉ EDUARDO BUDEGA 40111 PSB ZÉ LINO 50113 PSOL ZÉ MÁRCIO GAROTINHO 43043 PV ZEZINHO DA MASCARENHAS 14333 PTB





Mudanças: Veja as regras para o candidato a vereador ser eleito

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na eleição proporcional de 2020, o eleitor escolhe um dos concorrentes apresentado por um partido. Então, são eleitos os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do Quociente Eleitoral (QE), tantos quantos o respectivo Quociente Partidário (QP) indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.

O QE é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados pelo número de vagas a preencher, eliminando-se a fração. Logo depois, analisa-se o QP, que é o resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo QE. O saldo da conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas.

A média de cada legenda é determinada pela quantidade de votos válidos a ela atribuída dividida pelo respectivo QP acrescido de 1. À agremiação que apresentar a maior média cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Por fim, depois de repetida a operação, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima, as cadeiras deverão ser distribuídas às legendas que apresentem as maiores médias.

De acordo com o TSE, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV tem início no dia 9 de outubro e termina em 12 de novembro.

O primeiro turno das Eleições está marcado para o dia 15 de novembro e, caso haja segundo turno será em 29 de novembro.