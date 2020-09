Juiz de Fora ultrapassa 200 mortes por COVID-19

Prefeito teme nova onda de contágios após flexibilização (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

Prefeitura de Juiz de Fora registra 201 óbitos por COVID-19 no início da noite desta quarta-feira (23). De acordo com boletim municipal, a cidade tem 5.775 casos confirmados da doença e mais dois óbitos em investigação.

Nas últimas 24 horas, 99 novos casos de pessoas infectadas foram registrados. A cidade ocupa a 5ª posição no ranking estadual de óbitos.





Conforme informações do painel gerencial da prefeitura, a taxa de ocupação de UTI-SUS está em 84,97%. São 197 pacientes hospitalizados por COVID-19 nesta quarta.





segunda onda de contágios por COVID-19, nos próximos dias. Na terça-feira (22), o prefeito Antônio Almas (PSDB) alertou a população quanto ao crescente número de casos na última semana e destacou a importância de se manter o isolamento social. Para ele, se continuar nesse ritmo, Juiz de Fora pode entrar nade contágios por COVID-19, nos próximos dias.





A taxa de transmissibilidade subiu para 1,6. Isso significa que 100 pessoas contaminadas transmitem para outras 160.





‘Essa nova onda de contágios está se dando em momento de flexibilização… Nós não vencemos a batalha contra o vírus, apesar de a sociedade estar agindo de maneira diferente’, alerta o prefeito, com referência às pessoas que não estão respeitando o isolamento social.





De acordo com a decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19, Juiz de Fora permanece na ‘onda amarela’ do programa Minas Consciente, até o momento em que os dados sejam favoráveis para avançar na onda.





Além da prefeitura, o comitê é formado por representantes de associações, hospitais, defensoria pública, comércio, setores da segurança, universidade, bares, restaurantes e sindicatos.