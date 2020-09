Colégio Militar cancela volta às aulas em Juiz de Fora

Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF), na Zona da Mata, suspende o retorno às aulas presenciais previsto para começar na próxima segunda-feira (21). A decisão foi tomada após a Prefeitura de Juiz de Fora publicar novo decreto.

Comitê proíbe volta às aulas no Colégio Militar de Juiz de Fora

Em nota publicada no site da instituição, neste sábado (19), o comandante e diretor de ensino do Colégio Militar, Hervel Queiroz de Souza informa que, devido ao novo decreto municipal, ‘não haverá o retorno das aulas presenciais’. Além disso, a nota informa que a direção ‘estuda possíveis medidas cabíveis para a situação’.

De acordo com o decreto municipal N.º 14.099 - publicado neste sábado (19), a partir de agora, além da rede municipal, também estão suspensas as aulas presenciais em

Segundo a assessoria da prefeitura, os decretos anteriores suspenderam as aulas presenciais em escolas públicas e, apenas recomendam a mesma atitude em escolas particulares. Sendo assim, não havia citação específica para escolas militares ou de nível federal.

Ainda segundo a Prefeitura, um dos motivos para impedir a volta às aulas presenciais é o aumento de casos confirmados de Covid-19. Do dia 9 de setembro ao dia 17, a média móvel aumentou 70% em Juiz de Fora. Já a taxa de transmissão está em 1,6%.

Em Juiz de Fora, as aulas presenciais estão suspensas desde a publicação do decreto municipal de 17 de março e, adesão ao programa Minas Consciente.

Na última quarta-feira (16), em comunicado oficial pelo site do colégio, a diretoria do CMJF - unidade de ensino que pertence ao Exército Brasileiro - comunicou aos pais o retorno das aulas presenciais para a próxima segunda-feira (21) . Porém, a prefeitura disse que não foi informada sobre o retorno, e que foi ‘pega de surpresa’ pela determinação do Ministério da Defesa.