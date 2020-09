Colégio Militar anuncia volta às aulas presenciais em Juiz de Fora

(foto: arquivo / CMJF)

O Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF), na Zona da Mata, anunciou o retorno das aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira (21). A Prefeitura informa que não foi comunicada e que o assunto será debatido em reunião do comitê de enfrentamento ao coronavírus nesta quinta-feira (1)7.





Desde a publicação do decreto municipal do dia 17 de março e a adesão de Juiz de Fora ao programa Minas Consciente, todas as redes de ensino público e particular estão proibidas o funcionamento de forma presencial na cidade.





Nesta quarta-feira (16), em comunicado oficial pela internet, a diretoria do CMJF - unidade de ensino pertence ao Exército Brasileiro - informa que o retorno às aulas presenciais será de forma gradual, iniciando com alunos do ensino médio e alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental.





O comandante e diretor de ensino Hervel Queiroz agendou uma live para esta quinta-feira (17), às 16h. O assunto será debatido com pais ou responsáveis dos cerca de mil alunos da unidade de Juiz de Fora.





De acordo com a nota, a entrada do colégio terá postos de triagem, onde estão disponibilizados álcool em gel, equipamentos para a aferição de temperatura e tapetes sanitizantes para calçados. Salas de aula foram adequadas para atender às normas de sanitização.





Já os alunos são instruídos para procedimentos de higienização e afastamento de no mínimo 1,5m. As portas e janelas das salas de aula vão permanecer abertas para possibilitar a ventilação e a circulação de ar.





Ainda segundo as orientações do CMJF, o aluno deve usar máscara somente na cor branca e sem estampas. Ao usar transporte público ou escolar, o aluno deve redobrar a atenção para manter o distanciamento social.





Segundo a direção do colégio, ao perceber sintomas relacionados à COVID-19, o aluno deve permanecer em casa, em tratamento, de acordo com orientação médica.





Conforme comunicado aos pais, o retorno é escalonado entre as séries. Há a possibilidade também do aluno ter aula virtual em situações que impeçam o comparecimento. Caso o aluno pertença ou conviva com alguém do grupo de risco, o fato deve ser comprovado por atestado médico e, assim, continuar com os estudos de forma virtual.









Em nota, a diretoria de educação do Sistema de Colégio Militar do Brasil justifica que ‘apesar de todas essas ações empreendidas para ter aula virtual até o momento, nada substitui a presença do estudante na sua escola’.









Aulas suspensas em Juiz de Fora





Desde o dia 18 de março, assim como toda a rede de ensino em Juiz de Fora, o Colégio Militar suspendeu as atividades presenciais atendendo aos protocolos de enfrentamento à COVID-19. Em contato com a assessoria, a prefeitura informa que não foi comunicada sobre o retorno das aulas do CMJF, e que o assunto será debatido em reunião do comitê de enfrentamento ao coronavírus nesta quinta-feira (17).