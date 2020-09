Cidade do interior de Minas terá mãe e filho compondo chapa na corrida à prefeitura

'Cesar do Lalado' e 'Cecília Mãe do César' tentam chegar à prefeitura voltagrandense. (foto: Câmara Municipal de Volta Grande/Facebook/Reprodução)

A pacata cidade de, na Zona da Mata mineira, terá uma chapa no mínimo peculiar concorrendo àlocal: Geraldo Cesar Marcelino (PSC), o “Cesar do Lalado”, terá sua mãe, Maria Cecília Marcelino, como candidata à vice. A mulher vai às urnas como “Cecíliado César”.A candidatura foi registrada pela legenda no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e aguarda julgamento. O grau de parentesco entre os dois pode ser comprovado por meio das certidões anexadas pelos candidatos — e disponíveis para consulta no sistema da Justiça Eleitoral que armazena os dados dos concorrentes ao pleito deste ano.“Cesar do Lalado”, o “cabeça” da chapa, tem 43 anos e se apresenta como técnico em edificações. Aos 68 anos, sua mãe é aposentada., o candidato a prefeito disse possuir, como bem, apenas um carro ano 2008, avaliado em R$ 18 mil. A vice declarou ter patrimônio de R$ 390 mil, divididos entre percentuais de residências e construções.O prazo para a realização do registro no TRE-MG dos interessados em disputar as eleições municipais deste ano termina na sexta-feira (26 de setembro). O pleito ocorre em 15 de novembro.Volta Grande tem pouco mais de 5 mil habitantes. Segundo o mais recente levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há 4.431 voltagrandenses aptos a votar na eleição deste ano.Além de Cesar, outro candidato a prefeito da cidade já se registrou: trata-se de Ivan da Borracharia (PSL). Seu parceiro é Paulinho da Padaria, da mesma legenda.Volta Grande é a terra natal de, um dos primeiros cineastas brasileiros — que, inclusive, nomeia a sala de cinema do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.