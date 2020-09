Kalil registra candidatura para disputa da reeleição a prefeito de BH

Kalil foi eleito para prefeito de BH em 2016 com 52,98% dos votos válidos no segundo turno (foto: Divulgação/TRE-MG) Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) registrou nesta terça-feira a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) para a disputa das eleições municipais deste ano. O chefe do Executivo tentará a reeleição na capital mineira e tem como candidato a vice-prefeito Fuad Noman, ex-secretário da Fazenda do município. Atual prefeito de(PSD) registrou nesta terça-feira a candidatura no) para a disputa das eleições municipais deste ano. O chefe do Executivo tentará a reeleição na capital mineira e tem como candidato a vice-prefeito, ex-secretário da Fazenda do município.









Outros cinco candidatos à Prefeitura de BH nas eleições deste ano já se registraram no TRE-MG: Áurea Carolina (Psol), Fabiano Cazeca (Pros), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT) e Rodrigo Paiva (Novo). Restam dez nomes para oficializar o interesse pela disputa: Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Igor Timo (Podemos), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU).





O prazo para a realização do registro no TRE-MG dos interessados em disputar as eleições municipais deste ano é 19h de sexta-feira (26 de setembro). As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da COVID-19, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.