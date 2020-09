Alexandre Kalil recusa pedido de demissão de Castellar Guimarães Filho, procurador-geral de BH

Kalil não permitiu que Castellar entregasse o cargo na prefeitura (foto: Amira Hissa/Prefeitura de Belo Horizonte; Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press) Belo Horizonte, Castellar Guimarães Filho teve o pedido de demissão recusado pelo prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD). A Prefeitura de BH divulgou uma nota na qual informa somente a decisão do chefe do Executivo municipal, sem entrar em detalhes sobre os motivos pela entrega do cargo. Procurador-geral do município deteve o pedido de demissão recusado pelo prefeito da cidade,(PSD). A Prefeitura de BH divulgou uma nota na qual informa somente a decisão do chefe do Executivo municipal, sem entrar em detalhes sobre os motivos pela entrega do cargo.





Kalil e Castellar têm em comum a aproximação com o Clube Atlético Mineiro. Enquanto o atual prefeito foi presidente do Atlético de 2008 a 2014, o hoje procurador-geral é presidente do Conselho Deliberativo do clube.





O advogado Castellar Modesto Guimarães Filho ocupa o cargo na Prefeitura de BH desde agosto de 2019. Ele substituiu Tomáz de Aquino Resende, que alegou “interesses pessoais, incompatíveis com a função pública de procurador”.





“Dr. Castellar Modesto Guimarães Filho será o novo procurador-geral do município. Não tenho como agradecer o Dr. Tomáz de Aquino Resende pela lealdade, amizade e honestidade. Poucos homens têm sua altura. Obrigado, amigo”, escreveu Kalil, à época.