Partidos de BH discordam da retirada de 'púlpitos vazios' em debate na TV

Seis concorrentes à PBH já registraram a candidatura (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Dois partidos discordaram das regras de distanciamento contra a COVID-19 estabelecidas pela TV BandMinas para o debate de candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.declararam que não assinaram o documento apresentado pela emissora.

Em nota, o PSDB-BH afirmou que “a emissora agiu de forma democrática e cumpre seu papel de promover a discussão sobre os problemas da cidade.” Entretanto, o partido optou por não assinar o documento, “por não concordar com a postura dos representantes do prefeito Alexandre Kalil, que se comportaram já antecipando a sua possível ausência, o que ficou claro ao discordarem da solicitação de que o púlpito vazio do candidato eventualmente ausente seja mantido no estúdio”.



O debate da Band está marcado para o dia 1º de outubro.



Seis concorrentes já registraram oficialmente suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais : Alexandre Kalil (PSD), Áurea Carolina (Psol), Fabiano Cazeca (Pros), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT) e Rodrigo Paiva (Novo).

Restam dez nomes para oficializar o interesse pela disputa: Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Igor Timo (Podemos), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU).