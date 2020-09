'É menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde', diz Bolsonaro, ao empossar o general Pazuello

Bolsonaro elogiou o militar e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina durante posse (foto: Agência Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, durante discurso na posse do novo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que “é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde”. Durante a cerimônia, realizada nesta quarta-feira (16), Bolsonaro elogiou o militar e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina.



Bolsonaro faz da posse de Pazuello um evento pró-cloroquina: 'Nós ousamos' O presidente(sem partido) afirmou, durante discurso na posse do novo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que “é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde”. Durante a cerimônia, realizada nesta quarta-feira (16), Bolsonaro elogiou o militar e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina.













Em posse de Pazuello, Bolsonaro prestigia Osmar Terra, que errou todas as previsões sobre a COVID-19: 'Temos couro duro' Em tom de brincadeira, o presidente convidou o ministro para saltar de paraquedas. “Prezado Pazuello, meu colega paraquedista, está convidado para saltar comigo em janeiro. Estamos juntos nessa.”

Entenda

Homem de confiança de Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, onde se tornou paraquedista. Desde o dia 22 de abril, ele vinha atuando como secretário-executivo da Saúde. Em 15 de maio, assumiu o ministério interinamente.





Durante o discurso de posse, Pazuello ressaltou que o país alcançou uma “situação de estabilidade bem definida” diante do novo coronavírus, com algumas regiões do país com números em total declínio. Além disso, o ministro reforçou a mudança de protocolo para o tratamento precoce da COVID-19.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte