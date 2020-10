Ministro da Saúde, Pazuello admite que não sabia o que era o SUS

AM

Eduardo Pazuello (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira (7) que “nem sabia o que era o SUS”, antes de ocupar o posto no governo Jair Bolsonaro (sem partido). A declaração foi feita em coletiva de imprensa de lançamento de campanha do Outubro Rosa. afirmou nesta quarta-feira (7) que “o que era o”, antes de ocupar o posto noA declaração foi feita em coletiva de imprensa de lançamento de campanha do

"Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu passei a minha vida sendo tratado em instituição pública do exército, vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou", disse Pazuello.





De acordo com o ministro, a ferramenta dá ao país a "capacidade de ser referência nos combates de muitas doenças no Brasil".



Durante o discurso, ele enfatizou que o SUS garante auxílio integral às mulheres que procuram atendimento.

Pandemia





Durante a cerimônia, o ministro também voltou a falar sobre a pandemia do novo coronavírus. “Não tem como falarmos aqui sobre a preocupação na realização dos exames de prevenção do câncer de mama, e não reforçar a importância do diagnóstico precoce da COVI-19.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira