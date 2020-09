Chapa 'caseira': PCdoB escolhe ex-deputado Wadson Ribeiro para a disputa à PBH

Ao lado da jovem Kátia Vergilio, Wadson representará o PCdoB na corrida eleitoral em BH. (foto: Rafael Freire)

PCdoB volta a ter candidatura após 12 anos

Corrida à PBH em 2020:

16 candidatos confirmados

Marcelo de Souza e Silva (Patriota)

Áurea Carolina (Psol)

Rodrigo Paiva (Novo)

Fabiano Cazeca (Pros)

Nilmário Miranda (PT)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Alexandre Kalil (PSD)

Igor Timo (Podemos)

Wanderson Rocha (PSTU)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Marília Domingues (PCO)

Bruno Engler (PRTB)

Cabo Washington Xavier (PMB)

Luisa Barreto (PSDB)

Wadson Ribeiro (PCdoB)

João Vítor Xavier (Cidadania)

Ainda é pré-candidato:

Fernando Borja (Avante)

Prazos eleitorais:

31 de agosto a 16 de setembro: realização das convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. As convenções podem ocorrer por meio virtual.





31 de agosto a 26 de setembro: período para o registro de candidaturas. Início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para elaboração do plano de mídia.





27 de setembro: início da propaganda eleitoral, inclusive na internet





15 de novembro: 1º turno das eleições





29 de novembro: 2º turno das eleições (se necessário)





15 de dezembro: último dia para entrega das prestações de contas





18 de dezembro: prazo final para diplomação dos eleitos

definiu, nesta quarta-feira, a chapa que vai representar a sigla na corrida rumo à, ex-deputado federal, será candidato ao lado de Kátia Vergílio, de trajetória ligada à luta por moradia na capital.Durante parte da gestão de Fernando Pimentel (PT) no governo estadual, Wadson foi secretário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais. Aos 44 anos, foi, também, secretário-executivo do Ministério do Esporte durante o governo Lula. Em parte da legislatura passada, ocupou cadeira na Câmara dos Deputados.O PCdoB disputará cadeiras na Câmara Municipal com 50 candidaturas. Uma delas é a da ex-deputada federalWadson citou a necessidade de gerar empregos na cidade, sobretudo por conta dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Ele destacou, ainda, a necessidade de obras de infraestrutura, principalmente em virtude do período de chuvas que se avizinha.“Imagina se tivéssemos um programas de obras ousado em Belo Horizonte: quantos empregos não geraríamos?”, indagou. Ele garantiu, ainda, promover auditoria nas contas das empresas de ônibus.Segundo Wadson, a cidade precisa de tarifas mais baratas. Por que o transporte, além de ser público, não pode ser gratuito? Por que quem tem que bancar os custos do transporte é o pobre coitado que usa o ônibus? Precisamos criar um fundo municipal de transporte, pois precisamos fazê-lo ser gratuito”, afirmou.Os comunistas apostam em candidatura própria a prefeito de Belo Horizonte após três eleições de hiato. Em 2008, Jô Moraes disputou a eleição em coligação com o PRB.Nas eleições de 2012 e 2016, contudo, o partido formou alianças com Patrus Ananias e Reginaldo Lopes, representantes do PT nos respectivos pleitos.