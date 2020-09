Irmão de Weintraub deixa o governo e ganha cargo na OEA, em Washington

O presidente agradeceu a Arthur por ter embarcado no projeto dele à Presidência (foto: Twitter/Reprodução)

especial da Presidência Arthur Weintraub anunciou, em vídeo gravado ao lado do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, 15, que está de saída do governo para assumir um cargo na Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington (EUA).

Ao melhor presidente, um até breve. Não é um adeus. pic.twitter.com/VSi8NVGlBT %u2014 Arthur Weintraub (@ArthurWeint) September 15, 2020



A mudança ocorre três meses após seu irmão, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, ter sido indicado pelo governo brasileiro para o cargo de diretor no Banco Mundial, também na capital americana.