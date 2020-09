Após desistir de lançar deputado federal, PSB define apoio a João Vítor Xavier

João Vítor terá amplo leque de alianças no pleito deste ano. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

acertou, nesta terça-feira, apoio ao deputado estadual e radialista(Cidadania) na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os socialistas haviam definido o deputado federal Júlio Delgado como pré-candidato, mas acabaram voltando atrás Ao, Delgado explicou que a decisão de apoiar João Vítor foi tomada com o objetivo de impedir que candidatos de extrema-direita monopolizem a disputa contra Alexandre(PSD), que buscam a reeleição.“Temos que ter responsabilidade, até mesmo ideológica, com a cidade. Deixar os polos tentarem puxar a polarização da eleição com o Kalil seria muito ruim. A gente fazia parte do mesmo espectro. Se ficássemos disputando votos entre nós, poderíamos um tirar do outro”, pontuou.Segundo Delgado, João Vítor compartilha de parte dos ideais defendidos pelo PSB. “Para evitar esse risco, a gente precisa colocar alguém que faça parte do nosso espectro político e que possa juntar as forças”, completou. O vice da chapa será Leonardo Bortoletto, do Democratas . A coligação deve ter, ainda, PSL, PTB, PMN e PL. O Cidadania negocia, ainda, com o Avante, cujo pré-candidato é o vereador Fernando Borja.O partido de João Vítor ainda não promoveu sua convenção eleitoral — o evento está agendado para amanhã. Portanto, por ora, ele é considerado pré-candidato.

As eleições municipais deste ano ocorrerão em 15 de novembro (primeiro turno) e no dia 29 do mesmo mês, caso necessário segundo turno. Por causa da COVID-19, o pleito foi adiado, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o primeiro turno para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês.



A data-limite para se definir as coligações que disputarão um cargo no Executivo é nesta quarta-feira (16), quando se encerram as convenções partidárias. Dez dias depois, no dia 26, encerra-se o prazo para legendas e coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos.

Cenário eleitoral em BH

Candidatos confirmados:

Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Áurea Carolina (Psol)

Rodrigo Paiva (Novo)

Fabiano Cazeca (Pros)

Nilmário Miranda (PT)

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Alexandre Kalil (PSD)

Igor Timo (Podemos)

Wanderson Rocha (PSTU)

Lafayette Andrada (Republicanos)

Marilia Domingues (PCO)

Bruno Engler (PRTB)

Pré-candidatos: