Dois anos da facada em Bolsonaro; presidente relembra o atentado

Bolsonaro levou uma facada há dois, em Juiz de Fora (foto: Reprodução/Twitter)

- OBRIGADO:

- Senhor pela minha vida.

- Dr. Borsato e profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora/MG.

- Drs. Macedo e Leandro, médicos e enfermeiros do Hospital Albert Einstein;

- Aos que oraram; e

- Ao %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 por continuar livre e sendo a terra mais maravilhosa do mundo! pic.twitter.com/GcW9eRZe08 %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 6, 2020

O presidente(sem partido) não deixou passar em branco a data: há dois anos, completados neste domingo (6), ele levava umano abdômen durante comício em Juiz de Fora, desferida por– homem considerado pela Justiça Forense inimputável por insanidade mental.Se há um ano apoiadores de Bolsonaropara o “mito’’, neste ano o próprio presidente fez questão de lembrar o atentado com o vídeo do momento em que levava a facada.A facada repercute até hoje. Principalmente por aqueles que a analisam pela ótica da "teoria da conspiração", em função da busca incessante de Bolsonaro e seus apoiadores por encontrar um mandante do crime.Até mesmo entre entre os colaboradores mais próximos de Bolsonaro o assunto é controverso . O próprio presidente faz questão de permanentemente tocar no assunto.Nessa semana que passou, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, hoje desafeto de Bolsonaro, foi lembrado pelo presidente com insinuações de que teria– que teve mais de um processo para chegar à mesma conclusão: Adélio Bispo agiu sozinho Apesar do caso já ter sido dado como encerrado pela pela Polícia e pela Justiça, ele ainda rende 'para os apoiadores do presidente e de pautas conservadoras.