Apoiadores cantam 'parabéns' a Bolsonaro por 1 ano da facada

Exatamente um ano após ser alvo de uma facada na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido na manhã desta sexta-feira, 6, por um grupo de cerca de 40 pessoas na saída do Palácio da Alvorada que cantou "parabéns" em sua homenagem. Bolsonaro tem mantido o hábito de falar com apoiadores que o aguardam na entrada e saída da residência oficial da Presidência.



Normalmente, o presidente também conversa com jornalistas na saída da Alvorada, mas nesta sexta disse que só responderia perguntas sobre o seu "aniversário" ou sobre as comemorações de 7 de setembro, Dia da Independência. "Há um ano eu nasci em Juiz de Fora", disse o presidente, em referência à cidade mineira onde foi esfaqueado e inicialmente atendido. "Amanhã (sábado, 7) quero todo mundo de verde e amarelo", afirmou sobre as comemorações de 7 de Setembro.